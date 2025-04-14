Emekli promosyon kampanyası güncellendi! En yüksek 2025 Nisan Emekli banka promosyonu veren bankalar listesi

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL ve ​20.000 TL ve üzeri maaş a​lanlar ​12.000 TL alabiliyor. Ek taahhütler ile bu tutarlar 2 bin TL daha artış gösteriyor.

(28 Mart 2024 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri; Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur için geçerlidir.)