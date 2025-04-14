Emekli promosyon kampanyası güncellendi! En yüksek 2025 Nisan Emekli banka promosyonu veren bankalar listesi
Nisan ayında emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Emekli maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler Halkbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi promosyon tutarlarını araştırıyor. Bazı bankaların teklifleri 24.000 TL'ye kadar yükselirken, cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte, 2025 emekli promosyon kampanyasında son durum
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Milyonlarca emeklinin gündeminde emekli promosyon kampanyası var. Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından sorgulanıyor. Emekliye banka promosyon ücretleri ve emekli maaşlarını farklı bankalara taşıma ayrıcalıkları nisan ayı itibarıyla güncellendi. İşte güncel emekli promosyon tutarı
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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYANLARI NİSAN 2025
Bankaların emekli maaş promosyonu ve ödemelerin ulaştığı rakamlar, gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, TEB, Garanti BBVA gibi pek çok banka emekli promosyon kampanyalarını güncelledi.
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HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…
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VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!
Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
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DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını DenizBank‘tan alanlar 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler. Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilerimize ek olarak;
Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,
KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,
Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,
Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.
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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
HALKBANK
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
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ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL,
10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL,
15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL,
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
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TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.
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ING BANK EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit emekli promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz! Kampanya 1 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.
Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasındaysa 12.500 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.
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GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
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İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL alabiliyor. Ek taahhütler ile bu tutarlar 2 bin TL daha artış gösteriyor.
(28 Mart 2024 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri; Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur için geçerlidir.)
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QNB EMEKLİ PROMOSYON
15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik fırsatı sunuyor.
*Bankalar emekli promosyon ödemelerinde kampanyalarını sıklıkla yenileyebildikleri için en doğru emekli promosyon bilgilerine bankaların kendi internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.
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