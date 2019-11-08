08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milyonlarca kişi emekli olup daha rahat bir hayat sürdürmenin hayalini yaşamakta. Kimi kişi veya kişiler memleketlerine dönmek isterken, kimileri de sakin bir kasaba veya tatil yerlerinden aldıkları yazlıklarda sakin ve kafa dinleyebilecek bir hayat sürdürmenin peşindedirler. Birçoğumuz yıllarca verdikleri emeklerin ve o süre zarfında hayalini kurdukları yaşamın geldiğini gördüğünde, bir yandan çok sevinirken, bir yandan da ne kadar emekli maaşı alacam, alacağım maaşı nerden öğrenebilirim gibi kendilerine veya çevrelerine sorular sormaktadırlar. SSK, BAĞ-KUR ya da emekli sandığından emekli olmuş veya olacak kişiler son zamanlarda sık bir şekilde, emekli maaşı sorgulama, emekli maaşım ne kadar oldu, emekli maaşımı nerden öğrenebilirim gibi aramalar yapmaktadırlar. işte bu haberimizden de nerden nasıl öğrenebileceğinize değinicez.
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır?
Emekli maaşı sorgulamanın en güvenceli ve en çabuk yollu hemen öğrenebileceğiniz yer E-devlet kapısı üzerinden öğrenebilirsiniz. Daha önce E-devlet kapısından giriş yapmadınız ise herhangi bir PTT şubesinden gidip geçici olmak üzere verilmiş şifrenizi alıp giriş yapıp ve ardında kimlik doğrulaması kısmını bitirdikten sonra giriş sağlayabilirsiniz. Sorgulama yapılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun (SGK) hangi ayağından, 4A,4B ve 4C sigortalı olduğunu bilmeniz gerekmektedir. İşte şimdi sorgulama adımlarını izleyebilirsiniz.
E-devlet kapısına nasıl giriş yapılır?
E-devlet kapısı üzerinden daha önce giriş sağlamadıysanız ise buraya bırakmış olduğum linkten giriş sağlaya bilirsiniz. E-devlet kapısından kimlik doğrulaması yapmadınız ise bu sekmede gerçekleştirebilirsiniz. İşte E-devlet kapısına giriş sağlayabileceğiniz link.
https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/
4A (SSK) sorgulaması nasıl yapılır?
Çalıştığınız dönemde sigorta primleriniz 4A yani SSK üzerinden ödeniyor ise E-devlet kapısı üzerinden verdiğim linkten emekli maaşınızı sorgulayabilirsiniz.
4B (BAĞ-KUR) sorgulaması nasıl yapılır?
Bağkur üzerinde gerçekleşen sigortanızı ise E-devlet kapısı üzerinden verdiğim linkten emekli maaşınızı sorgulayabilirsiniz.
4C (EMEKLİ SANDIĞI) sorgulaması nasıl yapılır?
Emekli sandığı üzerinde gerçekleşen sigortanızı ise E-devlet kapısı üzerinden verdiğim linkten emekli maaşınızı sorgulayabilirsiniz.
Açıklamış olduğumuz emekli maaşı sorgulama kısımları ile giriş sağladığınızda emekle maaşınızla ilgili bütün detaylara erişim sağlayabilirsiniz.
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