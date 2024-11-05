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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞI NETLEŞİYOR: Yıl sonu enflasyon farkı ne olacak, 2025 Ocak SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ile emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

        Emekli maaşı netleşiyor: 2025 Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

        TÜİK'in Ekim enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Orta Vadeli Program'da belirtilen yıl sonu enflasyon hedefinin gerçekleşmesi halinde, emeklilerin alacağı maaş zammı da ortaya çıktı. Peki, 2025 Ocak SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 08:12 Güncelleme: 05.11.2024 - 08:12
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        • 1

          TÜİK'in Ekim enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Öte yandan, Orta Vadeli Program'da belirtilen yıl sonu enflasyonun gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaş zammı da netleşmeye başladı. Peki, 2025 Ocak SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          EMEKLİ MAAŞI NETLEŞİYOR

          Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 4 Kasım 2024 tarihli haberine göre;

          SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – ekim döneminde yüzde 12,06 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Dört aylık enflasyona göre yüzde 12,06 oranında zam kesinleşmiş oldu.

        • 3

          2025 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

          Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

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