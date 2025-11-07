Emekliler gözünü 2026 yılı Ocak ayına çevirdi. Maaşlara yapılacak zamda belirleyici olan altı aylık enflasyon hesaplamasında ilk dört ay için artış ortaya çıktı. Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden zam beklentisini şekillendirirken, memur emeklileri de enflasyon farkıyla birlikte toplu sözleşme payını bekliyor. Kesin zam oranı, kasım ve aralık verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Peki, maaşlar yeni yılda nasıl değişecek, taban aylık ne kadar olacak? İşte 2026 Ocak zammına dair son gelişmeler…