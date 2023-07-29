SGK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİNİ AÇIKLADI

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"4C (Emekli Sandığı) kapsamında olan emeklilerimizin Temmuz dönemi zam farklarını 28 Temmuz’da ödüyoruz. Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık almakta olanların maaşlarını zamlı olarak ödeme günlerine göre hesaplarına yatırdık."