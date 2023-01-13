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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI | 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu ve zam geldi mi?

Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi?

Emekli ve memur zammı yüzde 30 olarak belirlenmesinin ardından emekli bayram ikramiyesi araştırmaları hız kazandı. Asgari ücret ve 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı gibi farklı kalemlere zam gelirken gözler emekli Bayram ikramiyesine çevrildi. Geçtiğimiz yıl bin 1100 TL olarak hesaplara yatırılan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı emekli aylıklarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte, 2023 emekli bayram ikramiyesi zammında son durum...

Giriş: 13.01.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Emekli bayram ikramiyesi zammı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde 30 olarak açıklanmasının ardından gündeme geldi. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramında ödenen emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan emekli bayram ikramiyesi; SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malullüğü alan er ve erbaşlar, geçiçi köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine ödeniyor. İşte, 2023 emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilenler...

  • 2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? 

    Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi bin 110 TL olarak hesaplara yatırıldı. Ramazan ve Kurban Bayramında ödenen toplam ikramiye 2 bin 200 TL olarak ödendi.

    2023 emekli ikramiyesi tutarının ne kadar olacağını merakla sorgulanıyor. 

  • 2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.

  • EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

    2023 yılında Ramazan Bayramı 21 - 23 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesinin bu tarihlerden önce ödenmesi bekleniyor.

  • ARALIK AYI ENFLASYONU İLE 6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

    Enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

    Memur ve emekli zammında 5 puanlık artış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret desteğini de 250 TL'den 400 TL'ye yükselteceklerini kaydetti.

  • EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16.5 oranında artacağı hesaplanmıştı.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

    En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

  • 2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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