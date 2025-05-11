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        Haberler Magazin Emek Tiyatrosu kapanıyor

        Emek Tiyatrosu kapanıyor

        Kadıköy Emek Tiyatrosu, perdesini kapatıyor. Veda gecesinde birçok ünlü sahneye çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 21:48 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:48
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        Ünlülerle veda edecek
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        2012'de Pınar Yıldırım tarafından kurulan ve yıllardır alternatif tiyatro sahnesinin en önemli duraklarından biri haline gelen Kadıköy Emek Tiyatrosu, perdeyi kapatıyor. Sanatseverleri derinden sarsan bu vedaya, unutulmaz bir gece eşlik edecek.

        22 Mayıs akşamı, 'Sahneye Veda' konseptiyle Kadıköy The Wall’da gerçekleşecek özel gecede, hem müzik hem de duygular sahnede olacak. Bu anlamlı gecede birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak ve Kadıköy Emek Tiyatrosu'na veda edecek.

        Bennu Yıldırımlar
        Bennu Yıldırımlar

        Bennu Yıldırımlar, Burcu Cavrar, Bülent Emrah Parlak, Damla Sönmez, Elit Andaç Çam, Engin Alkan, Hakan Efe Ünal, Melis İşiten, Merve Polat, Nergis Öztürk, Onur Özaydın, Sitare Akbaş, Selen Öztürk, Tanıl Yöntem ve Yunus Emre Terzioğlu gibi pek çok tanınmış isim, sahnede bir araya gelerek tiyatronun hatırasını yaşatacak.

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        #Emek Tiyatrosu

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