Lisa Marie Presley'nin evi satışa çıktı
Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybetmişti. Presley'nin vefatına kadar yaşadığı evi, satışa çıkarıldı
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Elvis Presley-Priscilla Presley çiftinin tek kızı Lisa Marie Presley, Calabasas'taki evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmış ancak müdahalelere rağmen 12 Ocak 2023'te hayatını kaybetmişti.
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Lisa Marie Presley, birçok arkadaşının bile bilmediği bir kilo verme ameliyatı geçirdiği ve ölümünün de bu ameliyatın komplikasyonları nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. Ünlü ismin vefat nedeni ise 7 ay sonra açıklanmıştı.
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SATIN ALMAYI PLANLAMIŞTI
Son olarak Lisa Marie Presley'nin ölümüne kadar yaşadığı evi, 4.6 milyon doların biraz üzerinde bir fiyatla piyasaya çıktı.
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Lisa Marie Presley, 1988 - 1994 arasında evli kaldığı Danny Keough ile 2020'de Calabasas malikanesini kiralamış ve 12 Ocak'ta ölmeden önce de satın almayı planlamıştı.
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Sinema salonu ve kapalı spor salonuna da sahip olan 7.440 metrekarelik malikanede altı yatak odası ve yedi banyo bulunuyor.
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MİRAS KRİZİ YAŞANMIŞTI
Öte yandan Lisa Marie Presley'nin vefatının ardından Presley ailesinde miras krizi çıkmıştı. Tüm miras Lisa Marie'nin kızı Riley Keough’ya kalmıştı ancak bu vasiyete annesi Priscilla Presley’den itiraz gelmişti. Görülen mahkeme sonrasında Priscilla Presley ve Riley Keough uzlaşmıştı.
Fotoğraflar: AP, Splash News, Backgrid USA, Avalon, Backgrid UK
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