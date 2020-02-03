'Eltilerin Savaşı', için İzmir'de bir gala düzenlendi. Filmin başrol oyuncuları Gupse Özay, Ferit Aktuğ, Merve Dizdar ve filmin yönetmeni Onur Bilgetay gösterim öncesinde hayranlarıyla buluştu. Gupse Özay, Merve Dizdar ve Onur Bilgetay'ın İzmirli olması, Ferit Aktuğ'un ise üniversiteyi İzmir'de okuması filmi izlemeye gidenlere aynı bir coşku verdi. 'Eltilerin Savaşı'nı aileleriyle birlikte izleyen film ekibinin mutluluğu görülmeye değerdi.