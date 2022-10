Musk, Twitter merkezine neden lavaboyla girdi?

NE ANLAMA GELİYOR?

Musk, dün akşam Twitter hesabından San Francisco'da bulunan Twitter'ın ana merkezine elinde lavabo taşıyarak girdiği anın videosunu paylaştı.

Musk'ın videoyu paylaşırken kullandığı cümle farklı anlamların ortaya çıkmasına sebep oldu. Cümle bir şekliyle, "Twitter'ın ana merkezine giriş - bunu kabullenin! (Entering Twitter HQ – let that sink in!)" anlamına geliyor. İngilizce 'sink' kelimesinin Türkçe karşılığı 'lavabo', Musk'ın elinde lavaboyla binaya girmesi ise kelime oyunu yaptığı şeklinde yorumlandı.