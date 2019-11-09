İnsanoğlunun 'kızıl gezegen' lakaplı Mars'a yerleşme hayalinin maliyeti milyarlarca doları bulacak. SpaceX uzay taşımacılık firmasının CEO'su Elon Musk, Mars'ta kalıcı ve sürdürülebilir bir yerleşim kurmanın neler gerektireceğine ilişkin öngörülerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Musk'a göre Mars'ta bir şehir kurmak için yaklaşık bin adet Starship uzay aracı ve bu araçların taşıyacağı en az bir milyon ton ham madde ve ekipman gerekiyor.

Dünya ve Mars gezegeni arasında uçuş için en uygun mesafeye yılda iki kez yaklaşıldığını hatırlatan Musk, bu nedenle bahsettiği kaynak ve ekipmanın Mars'a naklinin yaklaşık 20 yıl süreceğini belirtti.

Musk, her bir uçuşun maliyetinin de 2 milyon doları bulacağını hatırlattı. Musk'ın hesaplamalarına göre Mars'ta ilk koloninin kurulması için gerekli ekipman ve insan gücünün taşınma maliyeti bile 2 milyar dolara ulaşacak.

SpaceX firması, daha önce Starship’in prototipini başarıyla test etmişti. Uzay aracının ilk örneği olan 'Starhopper' yaklaşık 1 dakika süren uçuşunda 150 metre irtifaya kadar yükselmiş, ardından da dikey iniş yapmıştı.

Uzmanlar, Starship aracında yeniden kullanım sayısını artırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Mevcut tasarımın günde maksimum 3 uçuş gerçekleştirebileceği öngörülüyor. Bu da geminin bir yılda bini aşkın uçuş yapması anlamına geliyor.