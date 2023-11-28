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        Haberler BBC Dünya Elon Musk İsrail'i ziyaret etti, Starlink konusunda İsrail hükümetiyle anlaştı

        Elon Musk İsrail'i ziyaret etti, Starlink konusunda İsrail hükümetiyle anlaştı

        Sahibi olduğu X platformunda antisemitizmi yayma eleştirileri ile karşı karşıya olan Elon Musk, İsrail'i ziyaret etti. Gazze'ye Starlink uydu interneti hizmetini sadece İsrail onayı halinde sağlama sözü verdi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 28.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:27
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        Elon Musk İsrail'i ziyaret etti, Starlink konusunda İsrail hükümetiyle anlaştı
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        BBC TÜRKÇE

        Musk, İsrail'de hamas saldırısına uğrayan Kfar Aza kibbutzunu da ziyaret etti Getty Images

        Musk, İsrail'de hamas saldırısına uğrayan Kfar Aza kibbutzunu da ziyaret etti

        Sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te antisemitizmi yayma eleştirileri ile karşı karşıya olan Elon Musk, İsrail'i ziyaret etti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte 7 Ekim'de Hamas'ın saldırdığı yerlerden olan Kfar Aza kibbutzunu gezen Musk, daha sonra İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog ile de görüştü.

        Musk İsrailli yetkililerle, sahibi olduğu uydu interneti hizmeti Starlink'in İsrail hükümetinin onayı haricinde Gazze'ye internet sağlamayacağı konusunda da anlaştı.

        İsrail Devlet Başkanı Herzog, Musk'a "sizin yönettiğiniz de dahil olmak üzere, sosyal medya platformları antisemitizm hastalığına liman oluyorlar" dedi.

        Tesla ve Space X şirketlerinin de sahibi, milyarder iş insanı Musk ise, Herzog ile görüşmesinde, 'Hamas militanlarının çocukluklarından itibaren ciddi bir propagandaya maruz kaldıklarına' dikkat çekti; "İnsanların yanlış bilgilerle yüklendiklerinde neler yapabildikleri dikkate değer. Çocukluklarından itibaren bununla beslenenler, masum insanların öldürülmesinin iyi bir şey olduğuna inanabiliyor" dedi.

        Musk ve Netanyahu, X üzerinden yayınlanan yaklaşık 20 dakikalık İngilizce bir söyleşi de yaptı.

        Söyleşide Netanyahu bölgeye barış ve güvenliğin gelmesi için Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiğini kast ederek "Önce 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da, Japonya'da olduğu gibi, zehirli rejimden kurtulmak gerekiyor" dedi. Musk da "Başka yolu yok" diyerek cevap verdi.

        https://twitter.com/netanyahu/status/1729112906242159005

        Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in uydu interneti sağlayan Starlink hizmeti de İsrail ziyaretinde gündemdeydi.

        Musk, İsrail'in Gazze'deki interneti kesmesi üzerine bölgedeki uluslararası yardım kuruluşlarına Starlink hizmeti sunma teklifinde bulunmuştu.

        Ancak İsrail tarafından yapılan açıklamada, Musk'ın bu hizmeti Gazze topraklarında ancak İsrail hükümetinin onayı dahilinde sunmayı kabul ettiği belirtildi.

        İsrail bu hizmetin, Hamas tarafından kullanılacağını iddia ediyor.

        X'e yönelik eleştiriler neler?

        Musk'ın İsrail ziyareti, ABD'li medya izleme örgütü Media Matters for America'nın X platformuna yönelik başlattığı incelemenin hemen ardından gerçekleşti.

        İncelemede, bazı reklamlarının Nazi yanlısı paylaşımların yanında göründüğü ortaya çıkan Apple, Disney, IBM gibi şirketler, X'teki reklamlarını durdurma kararı almıştı. Reklam gelirleri X'in en önemli gelir kaynağı.

        X, Media Matters for America'ya platformu antisemitik içerikle doluymuş gibi gösterdiği gerekçesiyle dava açtı.

        Musk'a daha önce X'te yaptığı bir paylaşım nedeniyle de "nefret söylemini yayma" suçlamaları yöneltilmişti.

        Yahudi halkının, "beyaz ırkı zayıflatmaya çalıştığı" ile ilgili bir komplo teorisine onay veren paylaşımı sonrası Beyaz Saray Musk'ı antisemitizmi yaydığı gerekçesiyle eleştirmişti.

        Musk, Ekim 2022'de satın aldığı Twitter'ın adını daha sonra X olarak değiştirmişti.

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