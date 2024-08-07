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        Haberler Dünya Elon Musk'ın sahibi olduğu X, bazı reklam verenlere ve büyük şirketlere dava açtı | Dış Haberler

        Elon Musk'ın sahibi olduğu X, bazı reklam verenlere ve büyük şirketlere dava açtı

        Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, yasa dışı şekilde platformu boykot ettikleri ve gelir kaybına neden oldukları gerekçesiyle bir grup reklam veren ile bazı büyük şirketleri dava etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 00:30 Güncelleme: 07.08.2024 - 00:30
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        X onlara dava açtı
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        X Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino, sosyal medya hesabından reklam verenlere yönelik açık bir mektup paylaştı.

        Söz konusu mektupta Yaccarino, X'in Küresel Sorumlu Medya İttifakı (GARM), Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) ve GARM üyeleri CVS Health, Mars, Orsted ve Unilever'e karşı bir antitröst davası açtığını bildirdi.

        Geçen ay ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin "GARM'ın Zararı" başlıklı raporunu okuduğunu belirten Yaccarino, raporda X'in de aralarında bulunduğu birçok şirkete karşı yasa dışı boykot yapıldığına dair kanıtlar elde edildiğinin kaydedildiğini aktardı.

        Yaccarino, bu kuruluşların ve yöneticilerinin yasa dışı eylemlerinin X'e milyar dolara mal olduğunu ifade etti.

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        Öte yandan Texas'taki federal mahkemede açılan dava dilekçesinde, söz konusu kuruluşların daha önceki adı Twitter olan platformdan elde edilen milyarlarca dolarlık reklam gelirini "kolektif olarak alıkoymak için komplo kurdukları" iddia edildi.

        Söz konusu boykotun Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Kasım 2022'de başladığı belirtilen dava dilekçesinde, Twitter'ın içerik ve güvenlik standartlarının değiştirileceği endişesi nedeniyle boykotun başlatıldığı aktarıldı.

        X'in şikayetinde, "Rakip reklam verenler arasında kolektif eylem, sosyal medya platformları tarafından uygulanacak marka güvenliği standartlarını belirlemek amacıyla rekabet sürecini kısaltır ve pazar gücüne sahip bir grup reklam verenin kolektif görüşlerinin tüketicilerin çıkarlarının önüne geçmesine olanak tanır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Elon Musk'ın 2022'de Twitter'ı satın almasının ardından platformun reklam gelirlerinde düşüş yaşanmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Elon Musk
        #x
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