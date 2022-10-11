Elon Musk'ın Putin'le görüştüğü iddia edildi

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Elon Musk'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğu iddia edildi.

ABD'nin tanınmış siyaset bilimcilerinden Ian Bremmer'in Eurasia Group abonelerine gönderdiği bir habere göre, Tesla CEO'su Musk, Putin'le konuştuğunu ve bunu telefon görüşmesinde kendisine söylediğini açıkladı.

Bremmer'in haberine göre Musk, Kırım'ın Rusya'da kalması, Ukrayna'nın bir tür kalıcı tarafsızlığı kabul etmesi ve Ukrayna'nın Rusya'nın ilhakını tanıması halinde Putin'in müzakereye hazır olduğunu söyledi.

Bremmer'e göre Musk, Putin'in kendisine, Ukrayna'nın 2014'te ilhak edilen Kırım'ı 'işgal etmesi' durumunda nükleer bir saldırı olasılığı da dahil olmak üzere 'her şeyin gerçekleşebileceğini söylediğini belirtti.

Bremmer, Musk'ın Ukrayna'nın Kırım'da Starlink'i etkinleştirme talebini reddettiğini söylediğini yazdı.

Elon Musk ise Bremmer 'in haberinin doğru olmadığını açıkladı. Musk, “Putin ile sadece bir kez görüştüm ve bu yaklaşık 18 ay önceydi. Konu da uzaydı” dedi.

TARTIŞMALI BİR ANKET PAYLAŞMIŞTI

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçen hafta Twitter hesabından Rusya'nın Ukrayna işgalinin sona ermesi için fikirlerini belirttiği bir anket paylaştı. Tartışma yaratan ankete Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de yanıt verdi.