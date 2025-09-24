Elon Musk'ın babası Errol Musk beş çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor

Elon Musk'ın 79 yaşındaki babası Errol Musk, çocuklara cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

Errol Musk'ın birden fazla defa evlendiği, üvey ve öz olmak üzere 9 çocuğu olduğu biliniyor. Ayrıca üvey çocuklarından biri olan Jana Bezuidenhout'dan da iki çocuğu var.

1992-2004 yılları arasında Heide Bezuidenhout ile evli olan Errol Musk, 1970-1979 yılları arasında ise Elon Musk'ın annesi Maye Musk ile evliydi.

New York Times'ın haberine göre, Errol Musk'a yöneltilen cinsel istismar suçlamaları, polis ve mahkeme kayıtlarına, kişisel yazışmalara, sosyal hizmet görevlilerine ve aile üyeleriyle yapılan görüşmelere göre, Güney Afrika ve California'da istismarda bulunduğu iddia edilen beş çocuğunu kapsıyor.

Haberde, Elon Musk'ın geçmişte akrabaları tarafından arandığı ve bazen milyarder girişimcinin araya girerek müdahalede bulunduğu iddia edildi.

New York Times'a göre, 2010'da Elon Musk'a şu not gönderildi: Bu çocukların her gün acı çektiğini gördüğümüz için bu konularda tavsiyenize, yardımınıza ve rehberliğinize gerçekten ihtiyacımız var.

Elon Musk'ın bu notu okuyup okumadığı ise bilinmiyor. İlk iddia, dört yaşındaki üvey kızının, Errol Musk'ın "Aile evinde kendisine dokunduğunu akrabalarına söylediği" 1993 yılına dayanıyor. 10 yıl sonra üvey kız, Errol Musk'ı, kendisinin kirli iç çamaşırlarını koklarken yakaladığını iddia etti. En son iddia ise, o zamanlar 5 yaşında olan oğlunun, "Babasının kalçalarını ellediğini" söylediği 2023 yılına dayanıyor. Errol Musk ile üvey kızı Jana Bezuidenhout'un 2018 ve 2022 yıllarında iki çocuğu oldu REKLAM Errol Musk'a yönelik iddialarla ilgili üç polis soruşturması açıldığı, ancak hiçbirinin mahkumiyetle sonuçlanmadığı öğrenildi. Times'ın makalesinde yer alan iddialara yanıt veren Errol Musk; "Haberler son derece yanlış ve saçma" dedi. Ailenin bazı üyelerinin, Elon Musk'tan para koparmak için "çocuklara yalan şeyler söylettiğini" iddia eden baba Musk, oğlu Elon'la çok yakın olduklarını söyledi.