Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı

Dünyanın en zengin ismi, ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın müttefiklerinden Elon Musk'ın her hareketi konuşulurken, bu kez konuşulan isim annesi Maye Musk oldu.

Elon Musk'ın ABD başkanını taşımak için kullanılan Air Force One uçağında annesi ve oğluyla birlikte seyahat ettiğini gösteren fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından eleştiriler peş peşe geldi.

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"HÜKÜMET İSRAFI"

Musk'ın, ABD Başkanı Trump tarafından Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) başına getirilmesinin ardından kitlesel kesintilerin yapıldığı bir dönemde, Musk'ın başkanlık uçağına ailesiyle binmesi "hükümet israfı" olarak eleştirildi.

Bu durum, ABD medyasında Musk'ın Beyaz Saray'daki gücünün endişe yarattığı yönündeki düşüncelerin yazılmasının ardından geldi.

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NE OLMUŞTU?

Musk, Pazar akşamı annesi Maye ve oğlu X Æ A-12, Air Force One uçağından inerken kameralara el salladığı fotoğraflar, eleştirilere yol açtı.

Uçağın, Washington DC yakınlarındaki bir üs olan ve ABD başkanını taşıyan uçak olan Presidential Airlift Group'un bulunduğu Maryland'deki Joint Base Andrews'a indiği bildirildi.

Sosyal medyada yapılan bu konuya ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunuldu. Bazı paylaşımlarda, "Bu çok saçma. Elon Musk , huysuz annesi Maye ve küçük çocuklarından biri Air Force One ve Marine One ile şoförlü olarak götürüldüler", "Vergi dolarlarınız, dünyanın en zengin adamının kendi jetleri varken etrafta uçmasına yetiyor. Bu, hükümetin israfıdır." ifadeleri kullanıldı.