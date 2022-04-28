Dünyanın en zengin iş insanı unvanını alışveriş sitesi Amazon'un başkanı Jeff Bezos'tan bu yıl devralan Elon Musk, son olarak Twitter'ı alarak isminden bir kez daha söz ettirdi. 10 yıl önce 2 milyar Dolar serveti bulunan; buna karşın sadece geçen yıl serveti 68 milyar Dolar artan ve 273.6 milyar Dolar'a çıkan Musk, Twitter'a 44 milyar Dolar ödedi.

Musk'ın bu adımı sonrası 'Twitter'a ödediği rakamla neler yapılabilirdi?' sorusu akıllara geldi. NTV'nin Forbes'tan derlediği habere göre; işte spor dünyasını ilgilendiren senaryolar...

Elon Musk, servetiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen lig organizasyonlarını ve Avrupa'nın 15 elit takımını satın alabilirdi.

Spor bilgi sitesi Sportico'nun verilerine göre Amerikan Futbol Ligi (NFL) 112, Ulusal Basketbol Ligi (NBA) 71, Beyzbol Ligi (MLB) 66 milyon ve Hokey Ligi (NHL) 30 Milyar Dolar'lık bir büyüklüğe sahip. Musk, servetiyle bu liglerin tamamanı satın alabilirdi. Musk, NBA, NHL ve MLB'yi satın aldığı takdirde geriye yaklaşık 100 milyar Dolar'lık bir serveti daha artabilirdi.

TWITTER PARASINA AVRUPA'NIN 15 BÜYÜK KULÜBÜ

Musk, Twitter'ı satın almasaydı sosyal medya devine ödediği rakamla, kurallar el verseydi Avrupa'nın 15 futbol takımının sahibi olabilirdi. Zira UEFA, organizasyonlarına aynı kurum veya kişinin sahip olduğu kulüplerin katılmasına izin vermiyor.

Avrupa'nın 15 büyük kulübünün dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'a göre toplam değeri 41 milyar Euro (42,79 milyar Dolar) ediyor.

Kulüplerin değerleri şöyle:

Barcelona: 4.49 milyar Euro

Real Madrid: 4.4 milyar Euro

Bayern Münih: 3.98 milyar Euro

Manchester United: 3.9 milyar Euro

Liverpool: 3.87 milyar Euro

Manchester City: 3.77 milyar Euro

Chelsea: 3.02 milyar Euro

Arsenal: 2.64 milyar Euro

PSG: 2.36 milyar Euro

Tottenham: 2.17 milyar Euro

Juventus: 1.84 milyar Euro

Dortmund: 1.79 milyar Euro

Atletico 940 milyon Euro

Inter 70 milyon Euro

Everton: 620 milyon Euro

Toplam: 40.63 milyar Euro