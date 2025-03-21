Elon Musk, 13'üncü çocuğunun annesi Ashley St. Clair'e misillemede bulundu

Yazar ve sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair, geçen ay yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın 13'üncü çocuğunu dünyaya getirdiğini açıklamıştı. Musk'ın sahiplenmediği 6 aylık oğlu için velayet davası açan St. Clair, Musk'ın kendisine misilleme yaptığını iddia etti.

Yazarın hukuk ekibi, "Elon Musk, kendi çocuğuna karşı mali olarak misilleme yaptı ve mali desteğini önemli ölçüde ve tek taraflı olarak azalttı. Bunu, Ashley'nin bu konuyu mahkemeye getirmek zorunda kalmasından sonra yaptı. Ashley'nin bu konuyu kamuoyuna duyurmadan çözmek için yaptığı birçok özel girişime yanıt vermeyi reddetti" dedi.

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Ashley St. Clair

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Şubat ayında St. Clair, X platformundan yaptığı açıklamada, Musk ile geçen yıl, birlikte bir çocuk sahibi olduklarını iddia etti. Teknoloji milyarderi Musk ise sessiz kalmayı tercih etti. St. Clair'ın avukatlarının iddiasına göre; Musk, yazarın kamuoyuna konuşmasını engellemek için mahkemeye başvurdu. Hâkim, başvurunun acil niteliğini reddetti ancak kamuoyuna konuşmasını yasaklama kararı, hâlâ beklemede.

"Ashley, konuşma hakkını korumak için bu başvuruya şiddetle karşı çıkıyor" diyen hukuk ekibi, "Musk, kendini değişiklik savaşçısı olarak gösterirken ve kendi sosyal medya platformu üzerinden özgürce iletişim kurarken bunu yapıyor. Musk'ın hükümette şeffaflığa kendini adamış olduğu göz önüne alındığında, kendi hayatını da aynı ilkelere göre yönetmesi faydalı olacaktır" dedi.

Elon Musk'ın 2024'teki serveti, 442 milyar dolar olarak açıklanmıştı

Mahkemeye sunulan belgelere göre; St. Clair ile Musk, Mayıs 2023'te ilişkiye başladı. St. Clair, Ocak 2024'te hamile kaldı.

St. Clair, Tesla kurucusunun çocuğunu yok saydığını iddia ederek, Elon Musk'ın, dava dosyasında adı 'R.S.C.' olarak geçen oğlunu sadece üç kez ve en son da Kasım 2024'te gördüğünü söyledi.

St. Clair, tam velayet talebinde bulunmanın yanı sıra, mahkemeden Musk'ın çocuğunun babası olduğunu kanıtlamak için DNA testi yaptırmasını istedi. St. Clair ayrıca, ilişkilerini kanıtlamak için Musk ile bir dizi mesajlaşmasını da mahkemeye sundu. Bunlar arasında Elon Musk'ın, "Seni tekrar hamile bırakmak istiyorum" şeklinde bir mesajı da yer aldı. 13 çocuğu daha olan Musk, henüz bebeğin babası olarak ilişkisini kamuoyuna açık bir şekilde kabul etmedi.