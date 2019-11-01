Elmanın içerisinde bulunan asit sayesinde ve içerdiği vitaminler ve mineraller açısından cildin beslenmesinde fayda sağlamaktadır. Elma; gözeneklerin açılmasında ve sivilcelerin ve cilt lekelerinin de kaybolmasında fayda sağlamaktadır. Gün içerisinde bir adet elma tüketmeniz cilt için oldukça önemlidir. Ayrıca; elma maskesi ile de birçok faydasını görebilirsiniz.

Kuru ciltler için elma maskesi tarifi

Bir adet orta boy elmayı rendeleyin içerisine bir tatlı kaşığı bal ilave ederek karıştırın. Bu karışımdan yüzünüze yayın ve 20 dakika süreyle bekletin ve sonrasında ılık su ile yıkayın.

Yağlı ciltler için elma maskesi

Bir orta boy elmayı rendeleyin, bir tatlı kaşığı limon ve lor peyniri ekleyerek karıştırın. Kıvama gelince yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 20 dakika bekleme süresinden sonra ılık su ile durulayın. Cildin nemlenmesini ve canlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca peynir ve elmada bulunan asit ile fazla yağın oluşması önlenecektir.

Tonik olarak kullanmak için elma maskesi

Orta boy elmanın suyunu çıkarın, içerisine bir tatlı kaşığı bal ve 3 yemek kaşığı süt ilave edin. Oluşan sıvı karışımdan bir pamukla yüzünüze dairesel hareketlerle yedirin. 10 dakika bekleterek ılık su ile durulayın. Cildin gerilmesine fayda sağlayacaktır.

Yüzün parlaklık kazanması İçin elma maskesi

Bir orta boy elmayı rendeledikten sonra içerisine bir yemek kaşığı bal ve yoğurt ekleyin. Oluşturduğunuz karışımı yüzünüze ve boynunuza uygulayın ve 20 dakika sonra ılık su ile yıkayın. Yüzünüzün canlanmasına ve parlamasına fayda sağlayacaktır.