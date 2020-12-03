Yemeklerinize eşlik edecek elma kompostosunu yapmak oldukça kolay. Aynı zamanda elma kompostosu tatlı krizlerinizi de oldukça hafif geçirmenizi sağlayacaktır.

Elma Kompostosu İçin Gereken Malzemeler:

6-7 adet orta boy elma

1,5 su bardağı şeker

1 adet limon

Yeterince su

Elma Kompostosu Yapılışı:

Elmaları soyup çekirdeklerini çıkarttıktan sonra küp küp doğrayarak bir tencereye koyun.

Elmaların üzerini geçecek kadar soğuk su ilave edin.

Elmalar yumuşayana kadar, suyla birlikte kaynatın.

Elmalar piştikten sonra şekerini ekleyin.

Daha sonra limon suyunu ilave edin.

5-10 dakika daha kaynattıktan sonra ateşten alın.

Soğuduktan sonra servise hazırdır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kompostonuzu ekşi elma ile yaparsanız, limon suyu eklemenize gerek yoktur.

Eğer elmanız tatlıysa şeker oranını azaltmanızı tavsiye ederim.

Elmanız ekşi ise şeker oranını arttırabilirsiniz.

Elmaları küp küp doğrayabileceğiniz gibi, dilimler halinde de doğrayabilirsiniz.

Aromatik tat vermesi açısından tarçın çubuğu koyabilirsiniz.

Soğuk olarak servis edilmelidir.