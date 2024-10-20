Elma ağacı mevsimleri şaşırdı: Ekim ayında çiçek açtı
Çankırı'da ekim ayında çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi Osman Bastak, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Meteoroloji tarafından zirai don uyarısı üzerine bahçede sebzelerin hasadını ve bahçe temizliğini yapıyordum. Elma ağacında çiçek olduğunu fark ettim ve çok şaşırdım." dedi.
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Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yukarıbük mevkisinde Osman Bastak'a ait bahçedeki elma ağacı, üzerinde hala meyveler varken çiçek açtı.
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Normalde ilkbaharda çiçek açan elma ağacının kış mevsiminin yaklaştığı zamanda çiçeklendiğini gören Bastak, şaşkınlık yaşadı.
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Bahçe sahibi Osman Bastak, yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
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Bastak, "Meteoroloji tarafından zirai don uyarısı üzerine bahçede sebzelerin hasadını ve bahçe temizliğini yapıyordum. Elma ağacında çiçek olduğunu fark ettim ve çok şaşırdım." dedi.
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ADANA'DA DA ERİK AĞACI ÇİÇEK AÇTI
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde de erik ağacının çiçek açması üreticiyi şaşırttı.
Üretici İbrahim Gün, "Erciyes Dağı'na kar yağarken Feke Gedikli Mahallesi'nde erik ağacı çiçek açtı. Bir yanda kış meyveleri, nar, elma bir yanda bahar meyvesi erik ağacı çiçek açmış durumda. Buda iklimlerin değiştiğini bizlere gösteriyor. Erciyes'te kar var. Erik ağacı çiçekle doldu"dedi.