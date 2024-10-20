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        Haberler Gündem Güncel Elma ağacı mevsimleri şaşırdı: Ekim ayında çiçek açtı | Son dakika haberleri

        Elma ağacı mevsimleri şaşırdı: Ekim ayında çiçek açtı

        Çankırı'da ekim ayında çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi Osman Bastak, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Meteoroloji tarafından zirai don uyarısı üzerine bahçede sebzelerin hasadını ve bahçe temizliğini yapıyordum. Elma ağacında çiçek olduğunu fark ettim ve çok şaşırdım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:12
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          Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yukarıbük mevkisinde Osman Bastak'a ait bahçedeki elma ağacı, üzerinde hala meyveler varken çiçek açtı.

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          Normalde ilkbaharda çiçek açan elma ağacının kış mevsiminin yaklaştığı zamanda çiçeklendiğini gören Bastak, şaşkınlık yaşadı.

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          Bahçe sahibi Osman Bastak, yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

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          Bastak, "Meteoroloji tarafından zirai don uyarısı üzerine bahçede sebzelerin hasadını ve bahçe temizliğini yapıyordum. Elma ağacında çiçek olduğunu fark ettim ve çok şaşırdım." dedi.

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          ADANA'DA DA ERİK AĞACI ÇİÇEK AÇTI

          Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde de erik ağacının çiçek açması üreticiyi şaşırttı.

          Üretici İbrahim Gün, "Erciyes Dağı'na kar yağarken Feke Gedikli Mahallesi'nde erik ağacı çiçek açtı. Bir yanda kış meyveleri, nar, elma bir yanda bahar meyvesi erik ağacı çiçek açmış durumda. Buda iklimlerin değiştiğini bizlere gösteriyor. Erciyes'te kar var. Erik ağacı çiçekle doldu"dedi.

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