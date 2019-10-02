Hayatını oğluna adayan 54 yaşındaki Elizabeth Hurley, bir dergiye verdiği röportajda oğlunun hayatındaki en önemli erkek olduğunu söyledi. Damian'a aşırı tolerans gösterdiğini de belirten Hurley "Sanırım tek çocuk olduğu için" diye konuştu.