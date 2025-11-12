Elizabeth Hurley'den 60 yaş bikinili pozları

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Elizabeth Hurley, 60 yaş fiziğini havuz başı pozlarıyla sergiledi. Erkek arkadaşı Billy Ray Cyrus'ın Tennessee'deki evinde güneş altında pozlar verdi.

Turuncu bikinili karelerini dün sosyal medyadan paylaşan Hurley, "Mutlu salı" notunu düştü. Hurley'in bikinili pozlarına binlerce beğeni yağdı. "Bu güzel kadın nasıl 60 yaşında olabilir?", "Dünyanın 8. harikası" benzeri yorumlar yapıldı.

Hurley, altı ay önce Instagram'da 64 yaşındaki country şarkıcısı Billy Ray Cyrus ile aşkını paylaşarak çok mutlu olduğunu duyurmuştu. Fotoğrafla aşk ilanı, ikilinin hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Elizabeth Hurley, 1990'larda Hugh Grant ile birliktelik yaşadı. Yapımcı Steve Bing ile 2001'de yaşadığı kısa süreli ilişkisinden 2002'de oğlu Damien Bing'i dünyaya getirdi. Bing, özel olmayan bir ilişki yaşadığını iddia ederek babalık iddiasını reddetti. Ancak DNA testi ile Steve Bing'in Damien Charles Hurley'in babası olduğu kanıtlandı. Damien Charles Hurley, babasının değil annesinin soyadını kullanmayı tercih etti.

Elizabeth Hurley ve Billy Ray Cyrus

Elizabeth Hurley, 2007'de iş insanı Arun Nayar ile evlendi. Evliliği 2011'de bitti.

Elizabeth Hurley ile oğlu Damien Charles Hurley Billy Ray Cyrus; ünlü şarkıcı Miley Cyrus ile kardeşleri Noah, Brandi, Braison ve Trace Cyrus'ın babası. Kardeşlerin annesi Tish Cyrus ile 28 yıllık ilişkisini 2022'de sonlandırdı ve bu durum aile içinde gerginliğe yol açtı. Billy Ray Cyrus daha sonra Avustralyalı şarkıcı Firerose ile evlendi. Billy Ray Cyrus ile kızı Miley Cyrus