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        Haberler Magazin Elit Andaç Çam: Sosyal medya bağımlısıyım - Magazin haberleri

        Elit Andaç Çam: Sosyal medya bağımlısıyım

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da 'Çağla' karakterine hayat veren Elit Andaç Çam, "Sosyal medya bağımlısıyım. Kitap okuyarak dengelemeye çalışıyorum. Sosyal medyadan uzaklaşmak için kitaplara sığınıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 10:33 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:33
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        • 1

          Elit Andaç Çam, Bülent Emrah Parlak ile birlikte sahneye çıktığı 'Leyla ile Mecnun Değil' tiyatro oyununun Avrupa turnesinden döner dönmez İstanbul'da bir davette görüntülendi.

          Avrupa turnesinin ardından Viyana'da tatil yaptığını belirten Elit Andaç Çam; "Hem tatil yaptık hem de çalıştık. Bir aydır yoktum. 28 Temmuz'da Göztepe Özgürlük Parkı'nda oyunumuzu sahneleyeceğiz" dedi.

        • 2

          Elit Andaç Çam, lüks tatil yerlerini değil, mütevazı tatil yerlerini tercih ettiğini söylerek; "Lüks, bana göre değil. Dünyada kriz bu kadar belirgirken lüks tatilin bir anlamı yok. Hayatta çok para harcamadan yapılacak daha güzel şeyler var" ifadelerini kullandı.

        • 3

          Sosyal medya bağımlısı olduğunu itiraf eden Elit Andaç Çam; "Ne yazık ki hepimiz sosyal medyanın bağımlısı olduk. Terapilerle mi kurtulacağız bilemiyorum. Yapacak bir şey yok, kitap okuyarak dengelemeye çalışıyorum. Sosyal medyadan uzaklaşmak için kitaplara sığınıyorum. Günümüzde ciddi bir sorun ve bende de var. Bazı günler kanepede sosyal medya batağına adeta düşüyorum" diye konuştu.

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