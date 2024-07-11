Elit Andaç Çam: Sosyal medya bağımlısıyım

Sosyal medya bağımlısı olduğunu itiraf eden Elit Andaç Çam; "Ne yazık ki hepimiz sosyal medyanın bağımlısı olduk. Terapilerle mi kurtulacağız bilemiyorum. Yapacak bir şey yok, kitap okuyarak dengelemeye çalışıyorum. Sosyal medyadan uzaklaşmak için kitaplara sığınıyorum. Günümüzde ciddi bir sorun ve bende de var. Bazı günler kanepede sosyal medya batağına adeta düşüyorum" diye konuştu.