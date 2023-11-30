Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı
Oyuncu çift Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan, 4 yıllık evliliklerini noktaladı
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2019 yılında evlenen Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı.
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Çift, pazartesi günü Adalar Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
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Elit Andaç Çam'ın, boşanma aşamasındayken geçtiğimiz ay rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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İkili, Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenmişti.
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Asmalımescit'teki bir mekânda eğlenen Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, daha sonra İstiklâl Caddesi'nde yürürken romantik anlar yaşamıştı.
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Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyununuda rol alıyor.
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