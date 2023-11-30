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        Haberler Magazin Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı! Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşıyor - Magazin Haberleri

        Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı

        Oyuncu çift Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan, 4 yıllık evliliklerini noktaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 17:46 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:57
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        • 1

          2019 yılında evlenen Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı.

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          Çift, pazartesi günü Adalar Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

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          Elit Andaç Çam'ın, boşanma aşamasındayken geçtiğimiz ay rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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          İkili, Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenmişti.

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          Asmalımescit'teki bir mekânda eğlenen Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, daha sonra İstiklâl Caddesi'nde yürürken romantik anlar yaşamıştı.

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          Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyununuda rol alıyor.

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