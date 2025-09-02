Habertürk
        Haberler Magazin Elisabeth Mas'tan Tuba Ünsal ve Aslışah Alkoçlar’a sert sözler - Magazin haberleri

        Elisabeth Mas'tan Tuba Ünsal ve Aslışah Alkoçlar’a sert sözler

        İspanyol model Elisabeth Mas, eski eşi Caner Karaloğlu'yla bir dönem aşk yaşayan Tuba Ünsal ve boşanma sürecinde kendisine karşı tavır aldığını öne sürdüğü Aslışah Alkoçlar hakkında bir hayli sert açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 08:47 Güncelleme: 02.09.2025 - 08:47
        Tuba Ünsal ve Aslışah Alkoçlar'a sert sözler
        İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas, iş insanı Caner Karaloğlu'na olan aşkı nedeniyle 2014 yılında İstanbul'a yerleşmişti. Çift, 2016'da kızları Mia'yı kucaklarına almış, 2017'de evlenmişti. Ancak Mas ile Karaloğlu'nun mutluluğu uzun sürmemiş, 2018'de boşanmışlardı.

        Elisabeth Mas, sosyal medya hesabından yaptığı soru - cevap etkinliğinde, yıllar önce kavgalı olduğu Aslışah Alkoçlar ve Tuba Ünsal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Hatırlanacağı üzere 2021'de Tuba Ünsal, Elisabeth Mas’ın eski eşi Caner Karaloğlu ile bir dönem ilişki yaşamıştı ve Mas, Karaloğlu’nun kendisini Ünsal ile aldattığını iddia etmişti. Mas, bir restoranda karşılaştıkları sırada Ünsal ve Alkoçlar tarafından darp edildiğini öne sürerek şikâyetçi olmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuba Ünsal hakkında 'yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Daha önce duruşmalara katılmayan Ünsal hakkında zorla getirme kararı çıkarılmıştı.

        "BENİM YAŞADIKLARIMI O DA TADACAK"

        Bir takipçisinin; "Geçmişte Aslışah Alkoçlar ile bir kavgan vardı, ne olmuştu?" sorusuna uzun bir yanıt veren Elisabeth Mas, şunları söyledi; "Aradan uzun zaman geçti ama hâlâ unutmam. Hayatımın en zor döneminde, boşanma sürecinde, yabancı bir ülkede çocuğumla ayakta kalmaya çalışırken bana saldırdı. Mahkemede hakkımda yalan ifadeler verip kızımın velayetini kaybetmem için uğraştı. Üstelik nasıl bir anne olduğumu çok iyi biliyordu. Sırf en zayıf anımı yakalamak için yaptı. Şimdi kendisi anne oldu ya, belki anlar… Bir kadının en kırılgan döneminde çocuğunu elinden almaya kalkışmazsın. Ben hâlâ karmanın geri dönüşünü bekliyorum, aslında çoktan başladı bile. İstanbul'da kara listeye alındı, dost bildikleri de gerçek yüzünü gördü. Şimdi sadece evliliğinin bitmesini bekliyorum. Çünkü er ya da geç olacak. O gün geldiğinde herkes izleyecek ve benim yaşadıklarımı o da tadacak."

        "BİRÇOK EVLİLİĞE KARIŞTI"

        Elisabeth Mas, ardından Tuba Ünsal’a da sert çıkıştı. Ünsal için 'yaratık' ve 'hamamböceği' benzetmelerini kullanan Mas, şu ifadeleri dile getirdi; "Hayatıma zarar veren bir 'yaratık' daha vardı ki, doğru kelime 'hamamböceği' olabilir, o da Tuba Ünsal. Pek çok kadını incitti, ben onun ilk kurbanı değilim. Birçok evliliğe karıştı. Benim için asıl mesele, televizyon ekranlarında ve röportajlarda sergilediği yalanlarla dolu o sahte şovuydu. Ben zor bir boşanma süreci yaşarken sustum ama o, iki farklı babadan iki çocuğu olmasına, iki kez boşanmış olmasına rağmen hâlâ insanların anneliklerine karıştı. Kendini yılın annesi gibi gösterip beni küçük düşürmeye çalıştı. Oysa zaman, kimin ne olduğunu ortaya koydu. Son derece zararlı, kötü alışkanlıkları olan biri. Nasıl sürekli sevgili bulduğunu ve hâlâ insanların ilgisini çekebildiğini anlamıyorum; çünkü gerçekten toksik bir insan. Bir keresinde saçımı çekip bana saldırdı bile. O tam anlamıyla bir 'hamamböceği."

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

