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Elimi Bırakma neden final yapıyor? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üstüne çeken dizinin bu sezon başında önce yayın günü değişmiş ve Salı günlerine alınmıştı. Elimi Bırakma'nın final bölümünde neler yaşanacağı da merak ediliyor. İşte Elimi Bırakma dizisine dair detaylar...
ELİMİ BIRAKMA NEDEN FİNAL YAPIYOR? NEDEN BİTİYOR?
Normalde Pazar akşamları yayınlanan Elimi Bırakma dizisi, bu sezon başında Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi daha ağır topların yer aldığı Salı gününe alınmıştı. Gün değişikliği ile birlikte dizinin reytingleri de azalmıştı. Dizi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak, final kararının düşük reytingler olduğu düşünülüyor.
ELİMİ BIRAKMA 59. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Azra’nın hayati tehlikesi devam ederken Çelen ailesi kenetlenmiş bir şekilde beklemektedir. Nihayetinde hayat onlara mucizesini sunar ve Azra kurtulur. Lakin kritik süreç devam etmektedir. Cenk ve ailesi umutlarını kaybetmezler.
Azra ve Cenk birbirlerine güç vererek mücadeleye devam ederler. Sevgi ve ailenin gücü galip gelecek tam da her şeyin bittiği yerden hayat yeniden filizlenecektir…
Sumru ise suçsuzluğunu kanıtlayıp hapisten çıkmak için elinden geleni yapar. Fakat ilahi adaletin onun için de bir takım sürprizleri vardır…
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