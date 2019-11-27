27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ALİNA BOZ - AZRA ÇELEN
Büyük bir kebapçının kızıdır. Zenginlik içinde büyümüş ama onun içinde kaybolmamış biridir. Vicdanı, merhameti onu değerli kılan özelliklerindendir. Babasının iflası ve ölmesiyle hayatı bir anda tepe taklak olur ama güçlü durur. Haline şükreder. Amerika’da aşçılık eğitimi almıştır. Okurken çalışmış, kendi parasını da kazanmıştır. Bu yüzden kendi ayakları üstünde durması kolay olur.
Hayatta en değer verdiği ve büyük hazinem dediği kardeşi Mert’tir. Otizmi bulunan Mert bir müzik dehasıdır. Onun eğitimi için her şeyi yapar. Ancak onu kayıp olması ardına tek amacı kardeşini bulmaktır! Yardım sever bir kızdır. Biri iyilik yapması için karşılık ya da çıkar beklemez. İnatçı yanı vardır. İnandığı ve doğru olduğuna emin olduğu konularda sonuna kadar diretir.Hak yemez ve kendi hakkını korumak için sonuna kadar savaşır. Mücadelecidir.Cenk’le arkadaşlığı da inatla, didişmeyle başlar. İkisi de hayatlarına birbirinden soslar katar.
ALP NAVRUZ - CENK ÇELEN
Feride Hanım’ın büyük umutlar beslediği ilk torunudur. Eğitim için Amerika’ya gitmiş. Uzunca bir süre orada yaşamıştır. Büyük bir zenginliğin içinde doğup büyüdüğü için yokluğun ne demek olduğunu bilmez. Parayla her şeyi elde edebileceğine inanır. Amerika’dan dönünce şirketi satıp başka işlere yatırım yapmak ister. Bunun için karşısında en büyük engel Feride Hanım olur. Cenk’in har vurup harman savuran yapısını fark eden Feride Hanım buna izin vermez. İster istemez Cenk ve babaannesinin karşı karşıya gelmesine sebep olur.
Feride Hanım’ın zoruyla konakta yaşar ama kendi evine çıkmak istemektedir. Günübirlik aşkların adamıdır. Cansu ile annelerinin tanışıklığından dolayı liseden beri arkadaşlığı vardır; ancak kıza aşık değildir.Her şeyden önce kendini düşünür. Bencildir. Babasından hakkına düşen ne varsa alıp ailesinden bağımsız bir hayatın peşindedir.
Dünyanın merkezinde olduğunu düşünür. Dünyanın onun etrafında döndüğüne inanır. Taki Azra ile karşılaşana kadar.
DOLUNAT SOYSERT - SUMRU GÜNEŞ
Mantık kadınıdır.Duygularının onu yönetmesine asla izin vermez. Yoksulluktan geldiği için parayı ve gücü sever. Adeta esiridir. Kendi öz kızını bile bu konuda kullanabilecek bir kadındır.
İki evlilik yapmıştır. Kocasının iflası ve yangında ölü çıkması ardına kocasının çocuklarıyla ilişkisini keser. Bunun asıl sebebi sigorta şirketinden alacağı paradır. O parayı kızının hayatını garanti altına almak için harcayacaktır.
İstediği şeyi elde etmek konusunda hırslıdır. Gözünü karartıp hedefine odaklanır. Kızı Cansu’nun Cenk ile evlenmesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır!
NİHAT ALTINKAYA - BARIŞ
EBRU AYKAÇ - SERAP ÇELEN
Feride Hanım’ın gelinidir. Kocası öldükten sonra depresif, içe kapanık bir hal almıştır. Kocasının trafik kazasında ölmesinin sebebi olarak Feride Hanım’ı görür. Çünkü Feride Hanım’ın ısrarı yüzünden, iş sebebiyle yola çıkmıştır. Eğer çıkmasaydı kaza olmayacaktı diye düşünür. Feride Hanım ise “vadesi bu kadarmış” dedikçe daha çok bilenir kadına.. Feride Hanım’ın vakti zamanında gelin olarak onu istememesi derinlerde hep bir yara olarak kalmıştır. Kocası öldükten sonra çocuklarından aldığı güçle dişini gösteren, sesini çıkartan biri olur. Çocuklarını Feride Hanım’a karşı doldurur. Hırsı yüzünden gözü kör olanlardandır. Bu sebeple yakın arkadaşı olarak bellediği Sumru’ya gözü kapalı inanır. Kendisini zeki olarak görse de kolay manipüle edilip, parmakta oynatılabilen bir kadındır. Kocasının ölümü ardına kalacak olan mirasın hesabını yapar. Ancak arada engel olarak Feride Hanım vardır. Her şey onun üstünedir.
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