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        Haberler Spor Diğer Dövüş Sporları Elifnaz Köseoğlu, Avrupa Şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Elifnaz Köseoğlu, Avrupa Şampiyonu!

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:58 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:58
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        Elifnaz Köseoğlu, Avrupa Şampiyonu!
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        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda Aydın’ı gururlandırdı. Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden Elifnaz, üstün bir mücadele örneği gösterdi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyona sonunda Aydınlı genç sporcu, 68 kilogramda Avrupa Şampiyonu olurken, altın madalyanın sahibi oldu.

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk kürsüsüne çıkan sporcumuz Elif Naz’ı üstün başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Bu büyük gururu bizlere yaşattığı için sporcumuza ve Antrenörü Ege Gezgin’e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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