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Elif Sanchez 14 Aralık'ta Zorlu PSM'de

Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İspanyolca, İngilizce şarkılar seslendiren Elif Sanchez, İstanbul’daki ilk konseri ile 14 Aralık’ta Zorlu PSM'de dinleyici ile buluşacak.

Giriş: 06.12.2022 - 09:41 | Güncelleme: ABONE OL
Elif Sanchez 14 Aralık'ta Zorlu PSM'de


Başarılı şarkıcı Elif Sanchez, 11 Grammy Ödüllü 20'den fazla altın ve platin plak sahibi dünyaca ünlü besteci, gitarist ve prodüktör Javier Limon prodüktörlüğünde yayınladığı 11 şarkıdan oluşan 2. albümü “MI VOZ“un ardından İstanbul’daki ilk konseriyle 14 Aralık’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde dinleyici ile buluşacak.

Müzisyen bir aileden gelen ve Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ile Caz eğitimini harmanladığı müzikal tarzı ile Anadolu ve Azerbaycan coğrafyasından, İspanyolca şarkılara kadar kendine has yorumuyla dinleyicilerin beğenisini kazanan Elif Sanchez, 10 yaşına kadar ailesinden aldığı müzik eğitiminin ardından, İstanbul Devlet Konservatuvarından üstün başarı ödülü ile mezun oldu.
2015’te kurduğu “Mediant Collective” grubu ile dünyaca ünlü besteci, gitarist ve prodüktör Javier Limon tarafından “Refuge of Sound” projesine konuk sanatçı olarak davet edildi.
2017’de Bill Pierce Ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü’nü kazanarak Berklee College of Music’den mezun olan Sanchez, Drom NYC, Rockwood Music Hall ve The Well Brooklyn’de birçok konser verdi.
Elif Sanchez, 2021 yılında kendi adıyla yayınladığı ve Anadolu’dan Azerbaycan coğrafyasına kadar uzanan geniş bir repertuvar sunduğu ilk albümünün ardından, 11 eserden oluşan ikinci albümünde 7 orijinal Javier Limon şarkısı, “Dos Gardenias” ve “Perfidia” olmak üzere 2 adet İspanyolca cover, Kenan Doğulu ile düet olarak seslendirdiği “Vuelve (Kurşun Adres Sormaz Ki)” ve İspanyolca seslendirdiği “Amanecer (Gel Ey Seher)’e yer verdi.

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