Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 31 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti. 70 yaşındaki Şensoy'un vefatı sanat dünyasını yasa boğmuştu.
Şensoy'un ölümünün üzerinden geçen ikinci ayın ardından hayat arkadaşı Elif Durdu, duygusal bir mesaj yayınladı.
"GÖZÜN ARKADA KALMASIN"
Durdu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
Bugün yokluğunun ikinci ayı bitti sevgilim. Günlüğe bir şeyler yazabiliyorum, buna ben de şaşıyorum. 30 Ağustos'u 31'e bağlayan o gece zaman kavramımı yitirdim. Yavaş yavaş o da yerine geliyor sanki. Hayatın devam etmesi, her şeyin normalleşmesi korkutucu geliyor. Ve çok saçma. Ölümü, yası, hüznü, özlemi yaşamak/anlatmak istiyorum aslında ve fakat bunu da becerebildiğim söylenemez. Yazdıkça, paylaştıkça acının azalmasını umuyorum. "Bir kâbusun içinden geçiyor ömrüm" hissindeyim. Ne zaman biter bilemiyorum. Bugün bütün gün evdeydim. O geceye dair hatırlayabildiğim her şeyi yazdım. Birkaç yıl önce ölümden korkup korkmadığını sormuştum sana. 'Ne korkacağım lan, ölüm geldiğinde ben orada olmayacağım' demiştin. 30 Ağustos'u 31'e bağlayan o gece anladım ne demek istediğini... Ölüm gelmişti ama sen orada yoktun sevgilim. 70 yıldır bedenine hapsolmuş naif, sıcacık ruhun neşeyle göğe yükselmişti. Artık sana ait olmayan o yakışıklı yüzünde sonsuz bir huzur vardı. Güzel gözlerinden defalarca öptük seni, gözün arkada kalmasın. Kavuşturulmuş eller... Ölüm ilk defa korkutucu gelmedi. Belki de dediğin gibi heyecan verici bir serüvendi. Bizim kalbimiz biraz karanlık bu günlerde, incinme geçer. Kucaklayan yüz... Hepimizin biraz zamana ihtiyacı var. Sensizlik bildiğimiz/deneyimlediğimiz bir konu değil. Hayat bilmediğimiz yerden sordu. Yavaş yavaş yazıyorum işte sevgilim. Sana verdiğim sözü tutacağım...
TİYATRODA TANIŞTILAR
2003 senesinde “Beni Ben mi Delirttim” isimli tiyatro oyununda birlikte rol aldıklarında tanışan Ferhan Şensoy ile Elif Durdu, uzun yıllardır aşk yaşıyorlardı.
2 KIZI VAR
Usta sanatçı, Derya Baykal ile evlilik yaşamış ve bu beraberliğinden Derya Şensoy ile Müjgan Ferhan Şensoy adında iki kızı dünyaya gelmişti.
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