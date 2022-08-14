"Erkekte kas takıntım yok"

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Grup Laçin'in bir dönem üyelerinden olan klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile birlikte sundukları bir programda seslendirdiği anonim türkü 'Samsak Döveci' ile yıldızı parlayan Elif Buse Doğan, Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu.

29 yaşındaki şarkıcı, YouTube'da yayınlanan 'Normalleştiremediklerimizden misiniz' adlı seride hakkında merak edilenleri yanıtladı. Doğan, "Duşta şarkı söylemek normal midir?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

Normaldir. Ben sürekli söylüyorum. Ama herkesin de genelde söylediğini düşünüyorum çünkü en rahat olduğumuz yer, duş. Ben yolda yürürken de otururken de şarkı söylerim. Ev temizlerken de çok söylerim. Çıkamadığım seslere çıkarım.

"ERKEKTE KAS TAKINTIM YOK, GÖBEKLİ OLABİLİR"

Elif Buse Doğan, "Kadınların kaslı erkek takıntısı normal midir?" sorusuna da "Değildir. Benim takıntım olmadığı için anlamıyorum. Erkekte bakacağım şey kas değildir. Olsa da olur olmasa da olur. Göbekli de olabilir, olmayabilir de. Önce iyi bir insan mı diye bakarım. Hijyen önemli, tırnağın içinde pislik olmasın mesela." yanıtını verdi.

Doğan, "Sanaldan tanıştığınız biriyle ilişkiye başlamak normal midir?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

Değildir. Geçen bir çekim için tren garının oraya gittik. Bir abi orada elinde çiçekle bekledi saatlerce. Büyük ihtimal sosyal medyadan tanıştı ve gelmedi mesela.