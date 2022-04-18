'Samsak Döveci' suçlamalarına yanıt

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Kütahya Tavşanlı ilçesine ait anonim türkü 'Samsak Döveci'ni birlikte yorumlayan ancak daha sonra ayrı ayrı yayınlayan Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın arası açıldı.

Doğan'ın türküyü tek başına seslendirip, tekli olarak çıkarmasına Çağrı tepki göstermişti. Ardından Serkan Çağrı da, türküyü kendi ekibiyle yeniden çalarak başka bir soliste söyletip, bu şekilde dijital platformlarda paylaşmıştı.

Çağrı daha sonra konuya ilişkin bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Program sonrası 'Şarkıyı hep beraber kliplendirelim' diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak, yol alındı. Bu kısım çok önemli değil aslında ama benim için. Önemli olan Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım, 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür.

ELİF BUSE DOĞAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Elif Buse Doğan da gelen tepkiler üzerine Instagram hesabından yaptığı açıklamada haksız yere hedef gösterildiğini açıkladı. Doğan, aslında türküyü beraber çıkarma kararı aldıklarını ve tüm düzenlemeler bittikten sonra Serkan Çağrı'nın vazgeçtiğini duyurdu.

"HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM"

Elif Buse Doğan, "Birlikte hazırladığımız single ortada duruyorken kendisi eseri başkalarına okutarak 1 Nisan'da single olarak çıkarmıştır. Ardından gazetelere 'Buse türküyü kendine mal etmeye çalıştı' diyerek nasıl tezat bir durumun içine sokmaktadır, hayretler içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

Doğan, daha sonra "Herkesin binbir tane derdinin olduğu bu dönemde böyle komik bir şeyin içine çekilip, sizleri meşgul ettiğim için özür dilerim." notuyla açıklamasını sonlandırdı.