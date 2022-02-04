Elif Buse Doğan'dan 'Yalan Dünya'

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Usta sanatçı Neşet Erdoğan'ın 'Yalan Dünya' adlı türküsünü yorumlayan şarkıcı Elif Buse Doğan, eserin klibi için Kars Çıldır Gölü'nde ve Ani Harabeleri'nde kamera karşısına geçti.

"HER HİKAYE ZAMANINI BEKLER"

Düzenlemesini DJ Deeperise'ın yaptığı türküde Doğan, "Her hikaye zamanını bekler. Bu hikayem elektronik müziğe olan tutkumla, varoluşumdan önce yazılan aşık olduğum bir Neşet Ertaş türküsünün bir araya gelmesiyle başlıyor. Ustanın da dediği gibi; 'Zaman sana uymaz, gel sen zamana uymasını bil' nasihatini arkama alarak, sevdiğim bu ezgiyi deep house ile buluşturdum. Zaman uyup, geleneği terk etmeden yaşayıp, anlatmaya çalıştım. Umarım çokça dinlenir." dedi.

'Yalan Dünya' klibinin yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım üstlendi. -15 derecede çekilen klipte çok üşüdüklerini belirten Elif Buse Doğan, "Üşüdük ama kısa film tadında bir klibim oldu." ifadelerini kullandı.

Doğan'ın yorumladığı 'Yalan Dünya' tüm dijital platformlarda yerini aldı.