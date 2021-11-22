Gençliğini canlandıracak 0:00 / 0:00

Yardımseverliliğiyle tanınan Elif Ana'nın hayat hikâyesi aynı adla sinema filmine aktarılıyor. Filmde, Erdal Ayna, meslektaşı Tugay Tanülkü'nün gençliğini canlandıracak

HABERTURK.COM

Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün birlikte yönetmenliğini yapacağı 'Elif Ana' adlı sinema filmi, yardımseverliliğiyle ünlenen Elif Ana'nın hayat hikâyesini anlatacak. Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak olan filmde başrolleri İlyas Salman, Sermiyan Midyat Cezmi Baskın, Aliye Uzunatağan, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ökkeş Sevimli, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan ve Erdal Ayna paylaşacak.

Filmde Erdal Ayna, Turgay Tanülkü'nün gençliğini canlandıracak olan Erdal Ayna, Hayatını insanlara iyilik yapmaya adayan bir kadının hayatının beyaz perdeye aktarılmasını çok önemsiyorum. Böyle bir filmde de rol almanın benim için önemli. Turgay hoca gibi bir oyuncunun gençlik yıllarını oynayacağım içinde mutluyum" dedi.