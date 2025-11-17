Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDALAR! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Kasım 2025 Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Kasım Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile sürdü. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılardan, Panna Cotta yapmalarını istedi. Düello şeklinde oynanan mücadelede takım kaptanları, karşı takımdan yarışmacıları seçerek eşleşmeleri sağladı. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Kasım Pazartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 20:56 Güncelleme: 18.11.2025 - 07:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Sezer mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Ayla olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, MasterChef kim kazandı? 17 Kasım Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sümeyye bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sümeyye, haftanın ilk eleme adayı olarak Murat Can'ı seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Özkan oldu.

        • 5

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM:

          Sezer (Kaptan)

          Furkan

          Çağatay

          Hakan

          Barış

          Eylül

        • 6

          KIRMIZI TAKIM:

          Ayla (Kaptan)

          Gizem

          Özkan

          Sümeyye

          Mert

          Murat Can

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef'te elenen yarışmacı Ayten oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        Trump: Suudi Arabistan'a F-35'leri satacağız
        Trump: Suudi Arabistan'a F-35'leri satacağız
        Silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Habertürk Anasayfa