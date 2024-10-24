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        Haberler Bilgi Spor ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın son takım oyunu ile devam etti. Mavi ve kırmızı dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Özel konukların ağırlanacağı, birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı programa MasterChef'in eski yarışmacıları katıldı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan; Erim, Alper, Kerem ve Semih eleme potasına giden yarışmacılar oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 24 Ekim MasterChef Türkiye haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 20:55 Güncelleme: 25.10.2024 - 00:50
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. MasterChef'in yeni bölümünde, mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan, Türkiye'nin kıyı şehirlerinden yemekler yapmalarını istedi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu mavi takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Beyza bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          MasterChef 5. eleme adayı Nigar olurken, 6 eleme adayı ise Ezgi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          MAVİ TAKIM

          Muratcan (Takım Kaptanı)

          Onur

          Emre

          Eda

          Şirin

          Kaan

          Akın

        • 6

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          KIRMIZI TAKIM

          Nigar (Takım Kaptanı)

          Kerem

          Semih

          Ezgi

          Alper

          Beyza

          Erim

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?

          Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son yarşmacı Nevzat oldu.

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