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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan Akdeniz ülkelerinden yemekler teması ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 22 Ağustos Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 18:47 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:18
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        • 1

          Bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Takım oyununda Akdeniz yemekleri rüzgarı esiyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi şimdiden merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 22 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Akdeniz ülkelerinden yemekler yapmalarını istedi. Kazanan Mavi Takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Zeynep haftanın beşinci eleme adayı olarak Ayşe'yi seçti. Haftanın 6. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Alper oldu.

        • 4

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Şefler değerlendirmesi sonucunda en başarılı tabağı yapan Zeynep bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 5

          21 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Şeflerin değerlendirmeleri sonucu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 4 - 3'lük skor ile kazanan Mavi Takım oldu.

        • 6

          21 AĞUSTOS MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Emre bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 7

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Onur (Kaptan)

          Muratcan

          Semih

          Eda

          Nigar

          Nevzat

          Şirin

          Beril

          Hakan

          Ümmühan

        • 8

          Kırmızı Takım

          Beyza (Kaptan)

          Kaan

          Emre

          Alper

          Kerem

          Ayşe

          Zübeyde

          Ezgi

          Zeynep

          Çağlar

        • 9

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.

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