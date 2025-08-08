MasterChef'te eleme potası netleşti! 8 Ağustos Cuma MasterChef son eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son eleme adayının belli olduğu yeni bölümde şefler yarışmacılardan 'Keşkek' yapmalarını istedi. En az başarılı tabağı yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son isim oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu?" İşte 8 Ağustos 2025 Cuma MasterChef Türkiye haftanın son eleme adayı...
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Hatırlanacağı gibi kırmızı takım tüm dokunulmazlık oyunlarını kazanarak haftayı kayıpsız kapatmıştı. MasterChef yeni bölümünde ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına gitti. Peki, "MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın 7. eleme adayı Çağlar oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Gizem
Tunahan
Cansu
İrem
İhsan
Özkan
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Gizem (Takım Kaptanı)
Çağatay
Özkan
İrem
Merve
İhsan
Eylül
Sercan
Cansu
Tunahan
Kırmızı Takım
İlhan (Takım Kaptanı)
Hakan
Sezer
Furkan
Onur
Ayten
Hilal
Çağlar
Ayla
Sümeyye
