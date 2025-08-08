Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Hatırlanacağı gibi kırmızı takım tüm dokunulmazlık oyunlarını kazanarak haftayı kayıpsız kapatmıştı. MasterChef yeni bölümünde ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına gitti. Peki, "MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...