        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASI BELLİ OLDU! MasterChef son eleme adayı kim oldu? 8 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te eleme potası netleşti! 8 Ağustos Cuma MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son eleme adayının belli olduğu yeni bölümde şefler yarışmacılardan 'Keşkek' yapmalarını istedi. En az başarılı tabağı yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son isim oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu?" İşte 8 Ağustos 2025 Cuma MasterChef Türkiye haftanın son eleme adayı...

        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 19:09 Güncelleme: 09.08.2025 - 00:17
        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Hatırlanacağı gibi kırmızı takım tüm dokunulmazlık oyunlarını kazanarak haftayı kayıpsız kapatmıştı. MasterChef yeni bölümünde ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına gitti. Peki, "MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın 7. eleme adayı Çağlar oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Gizem

          Tunahan

          Cansu

          İrem

          İhsan

          Özkan

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        • 5

          Mavi Takım

          Gizem (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Özkan

          İrem

          Merve

          İhsan

          Eylül

          Sercan

          Cansu

          Tunahan

        • 6

          Kırmızı Takım

          İlhan (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Sezer

          Furkan

          Onur

          Ayten

          Hilal

          Çağlar

          Ayla

          Sümeyye

