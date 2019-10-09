09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de fareler üzerinde yapılan araştırma, elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulunduğunu ortaya çıkardı.
New York Üniversitesinden (NYU) bilim adamları, elektronik sigaranın, gerçek sigaranın daha sağlıklı bir alternatifi olup olmadığını anlamak için fareler üzerinde deney yaptı.
40 FARE BİR YIL BOYUNCA İNCELENDİ
AA'nın haberine göre; Moon-Shong Tang liderliğindeki araştırma ekibi, 40 fareyi bir yıl boyunca elektronik sigaralarda solunan türden izoprofilin glikol ve bitkisel gliserinde çözünmüş nikotin aerosolüne maruz bıraktı.
Araştırma ekibi, 20 farenin aynı türden ancak nikotin içermeyen aerosol, 20 farenin de sadece filtrelenmiş hava solumasını sağladı.
Bir yılın sonunda haftada 20 saat nikotin aerosolünü soluyan 40 farenin yüzde 22,5'inin akciğer dokularında kanserli tümörler gelişirken, yüzde 57,5'inin idrar torbasında kansere dönüşebilecek kitleler çıktı.
Nikotinsiz aerosole maruz kalan 20 fareden hiçbirinde akciğer tümörü görülmezken, yüzde 6,3'ünün idrar torbasında kitleler tespit edildi.
Sadece filtrelenmiş hava soluyan farelerden yüzde 5,6'sında akciğer tümörü gelişirken, hiçbirinin idrar torbasında kitle oluşmadı.
Diğer yandan araştırma sürecinde nikotine maruz kalan grupta 5, kontrol gruplarında da 2'şer fare öldü.
"DENEMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN" ÇAĞRISI!
Araştırma ekibi, elektronik sigaraların insanlarda da kansere yol açıp açmadığının anlaşılması için daha fazla araştırma yapılmasını gerektiğini ancak araştırmalarının elektronik sigarayı denemeden önce "insanların durup düşünmesine yol açacağını umduklarını" kaydetti.
Çalışmanın makalesi Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.
ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen ve ilk olarak nisanda ortaya çıkan bir akciğer hastalığında, vaka sayısı son verilere göre bin 80'e, ölüm sayısı 19'a ulaştı.
Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!