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        Haberler Gündem Güncel Elektrikli soba faciası: Alzheimer hastası öldü

        Elektrikli soba faciası: Alzheimer hastası öldü

        Batman'da bir evde devrilen elektrikli soba yangına neden oldu. Yangında, 80 yaşındaki alzheimer hastası İshan Güldem, dumandan etkilenip hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:35
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        Batman'nın Kozluk ilçesi Yeniçağlar köyünde dün gece saatlerinde alzheimer hastası İshan Güldem'in kaldığı odada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

        Durumu fark eden evdekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Dumandan etkilenen Güldem ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Güldem kurtarılamadı. İshan Güldem'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #yangın
        #batma
        #elektrikli soba
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