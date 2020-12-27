Elektrikli bisiklet sonu oldu

İHA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletle kaza yapan Ömer Artıkarslan (18) hayatını kaybetti.

Feci kaza, Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Artıkarslan'ın kullandığı elektrikli bisikletin kontrolünü kaybedince yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci hastaneye kaldırdı. Önce Kadirli Devlet Hastanesi'ne ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Artıkarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.