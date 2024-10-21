Elektrik kaçağı faciası: Köpek su içerken akıma kapılarak can verdi
Adana'nın Kozan ilçesinde kavşaktaki trafik ışıklarının yanındaki su birikintisinden su içen sahipsiz köpek, akıma kapılarak öldü. İncelemede, trafik lambasının yeşil yandığı sırada elektrik kaçağı meydana geldiği, kaçağın önce refüjde toplanan su birikintisine, ardından caddeye sızan suya akım verdiği belirlendi.
Adana Kozan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde Şıh Efendi Bulvarı ile Andıl Caddesi'nin kesiştiği kavşakta trafik lambasının yanındaki birikintiden su içen sahipsiz köpeğin aniden yere yığıldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine polis, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kozan Belediyesi ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
Belediye ekipleri, yaptıkları kontrolde köpeğin öldüğünü belirledi. Polis de güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.
İncelemede, trafik lambasının yeşil yandığı sırada yaşanan elektrik kaçağının önce refüjde toplanan su birikintisine, ardından caddeye sızan birikintiye akım verdiği belirlendi.
Su içerken elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edilen köpek, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.