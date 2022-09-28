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Elektrik desteği yardımı ne kadar, kaç TL? Elektrik Tüketim Desteği başvuru şartları neler, nasıl alınır, kimler başvurabilir?

Elektrik desteği yardımı ne kadar, kaç TL? Elektrik Tüketim Desteği başvuru şartları neler, nasıl alınır?

Elektrik Tüketim Desteği başvuruları gündemden düşmüyor. Elektrik fatura yardımı olarak da nitelenen Elektrik Tüketim Desteği şartları, gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Sosyal yardım programları kapsamında Elektrik Tüketim Ddesteği yardımına başvuru yapmak isteyenler, "Elektrik desteği yardımı ne kadar, kaç TL? Elektrik tüketim desteği başvuru şartları neler, nasıl alınır?" sorularına yanıt aradı. İşte Elektrik Tüketim Desteği başvuru ekranı...

28.09.2022 - 19:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kabine Toplantısı'nın ardından tekrardan gündeme gelen Elektrik Tüketim Desteği başvuru şartları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İhtiyaç sahibi ailelere destek kapsamında elektrik fatura yardımına başvuru yapmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Elektrik desteği yardımı ne kadar, kaç TL? Elektrik Tüketim Desteği başvuru şartları neler, nasıl alınır? İşte detaylar...

  • ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NEDİR?

    3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan bir yardım programıdır.

     

  • ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR OLDU, NASIL ALINIR? 

    Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Bakan Yanık, “Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

     

  • ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir. Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.

    ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

  • ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR?

     

    Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

     

    1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

     

    3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

     

    4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

     

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