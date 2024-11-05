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        Haberler Gündem Elektrik Arıza İhbar uygulaması ile sorunlar çözüme kavuşuyor

        Elektrik Arıza İhbar uygulaması ile sorunlar çözüme kavuşuyor

        TEDAŞ tarafından kullanıma sunulan, "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" üzerinden bırakılan sokak aydınlatması arızası ile elektrik arıza ve kesinti ihbarları, Alo 186 çağrı merkezlerini aramaya gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde çözüme kavuşturuluyor

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05.11.2024 - 21:11 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:11
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        Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından, ELDER’in katkılarıyla geliştirilen ve kullanımına sunulduğu günden bu yana yoğun ilgi gösterilen “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” bugüne kadar 520 bin kullanıcı tarafından indirilirken, söz konusu uygulama üzerinden 21 elektrik dağıtım şirketi hizmet bölgesinde bir buçuk milyona yakın ihbar alındı. Bırakılan ihbarların tümü uygulama sayesinde çözüme kavuşturuldu.

        Sorunların Hızlı Bir Şekilde Çözülmesi Amaçlanıyor

        İlk olarak 2019 yılında vatandaşların kullanımına sunulan uygulamanın ilk versiyonu sadece sokak aydınlatma arıza ihbarlarına yönelik hizmet veriyorken, 2023 yılında yapılan geliştirmeyle Elektrik Arıza İhbar Uygulamasına dönüştürüldü. Yapılan bu geliştirme ile uygulamaya sokak aydınlatma arızaları dışında; “Elektrik kesintisi ve elektrik arızalarına ilişkin ihbarların da bırakılması sağlanırken, kullanıcıların yapmış olduğu ihbara ilişkin geri bildirim bırakması ve sonuçlanan ihbarların silinmesi’’ gibi yenilikler eklendi.

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        Bir Buçuk Milyon İhbarın Tümü Uygulama Sayesinde Çözüme Kavuşturuldu

        Ülkemizde özel şirketler tarafından yürütülen elektrik dağıtım hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde vatandaşlara sunulmasında ve elektrik dağıtımında karşılaşabilecek sorunların çözümünde kamunun da bu tür mekanizmalar üretmesinin önünde bir engel olmadığının en büyük göstergesi olmuştur. Kullanımı çok kolay olan, elektriksel arıza ve kesinti ile ilgili sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturma imkânı sağlayan uygulama, “App Store, Play Store ve AppGallery” aracılığıyla (mobil) akıllı cihazlara indirilebiliyor.

        Dağıtım Şirketleri Mevzuata Göre Arızaları Zamanında Gidermesi Gerekiyor

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        Uygulama üzerinden bildirilen ihbarlar otomatik konum alma özelliği sayesinde TEDAŞ’la birlikte aynı anda ilgili dağıtım şirketlerine iletilerek çözüme kavuşturuluyor. İhbarlarda yer alan, arıza ya da kesintilere müdahale işlemleri TEDAŞ tarafından da ayrıca takip ediliyor. Kullanıcıların ihbar olarak bıraktığı arızaların elektrik dağıtım şirketi tarafından mevzuatta belirtilen; "Yeraltı kablo tamiratı, direk montajı, komple pano değişimi vb. arızaları imar alanı içinde 72 saat, imar dışında ise 144 saat", "Armatür değişimi ve diğer arızalarda ise imar alanı içi 24 saat, imar alanı dışı 48 saat" süreler içerisinde giderilmesi ve vatandaşa geri bildirim yapılması gerekiyor.

        Uygulama Sürekli Güncelleniyor

        Kullanıma sunulduğu ilk günden bu zamana kadar vatandaşlardan yoğun ilgi gören uygulama sayesinde, Alo 186 çağrı merkezlerini aramadan “Aydınlatma arızaları, elektrik kesintisi ve elektrik arızalarına ilişkin ihbar yapılması, ihbarın takip ve sorgulaması, abone ve tesisat eklenmesi” gibi işlemler kolaylıkla yapılabilmekte. Uygulama, vatandaşlardan ve sektör paydaşlarından alınan geri bildirimler sayesinde sürekli olarak güncellenmekte olup yapılan son güncellemelerle uygulama üzerinden bırakılan ihbarlara geri bildirim bırakılmasına ve önceki ihbarların uygulama üzerinden silinebilmesine imkân sağlandı.

        Vatandaşlar Uygulamayı Kullanmaya Davet Edildi

        Kurumdan yapılan açıklamada vatandaşlar uygulamayı kullanmaya davet edilirken, “TEDAŞ olarak vatandaşlarımızdan uygulamayı mobil cihazlarına indirip çevresinde yaşanan elektrik arıza ve aydınlatma sorunlarını ihbar ederek, kamuoyu menfaatine çözüme kavuşturma imkânını kullanmasını talep ediyoruz.” denildi.

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        Uygulamayı indirmek için:

        Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tedasapp&hl=tr&gl=US

        IOS: https://apps.apple.com/tr/app/elektrik-ar%C4%B1za-i-hbar/id1450264949?l=tr

        AppGallery: https://appgallery.huawei.com/app/C102773449

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        #TEDAŞ
        #Elektrik Arıza İhbar
        #haberler
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