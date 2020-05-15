Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Salgının başlaması ile eve kapanan vatandaş başlangıçta sadece gıda stoku yaptığı için kredi kartı harcamaları dramatik şekilde düşmüş ve 7.4 milyar liralık bir harcama freni yaşanmıştı. Mart ayı ortasından itibaren gıda ve market alışverişlerinde haftalık bazda artış diğer kalemlerde ise önemli bir düşüş göze çarpıyordu. Ancak şokun atlatıldığına dair ilk işaretler 17 Nisan haftasında gelmeye başlamıştı. O hafta COVID-19'a yakalanıp iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi ve ölümlerin azalması Türkiye'nin umutlarını artırmıştı. Merkez Bankası rakamlarına göre mart ayı ortasında 21 milyar lira olan haftalık kredi kartı harcaması 10 Nisan haftasında 7.7 milyar liralık azalma ile 13.5 milyara gerilemişken 17 Nisan haftasında yüzde 13 artış ile 15.2 milyar liraya çıkmıştı.

TOPLAM HARCAMA 16 MİLYARI GEÇTİ

Sonrasında hem 23 Nisan hem 1 Mayıs haftalarında 4 günlük tatiller olduğu için haftalık kredi kartı harcama rakamları düşük geldi. 1-8 mayıs kart harcama rakamları ise normalleşmenin süratle geri geldiğini gösterdi. Eve ilk kapandığı dönem yiyecek stoku yaptığı için sadece market ve gıda harcaması artan diğer harcamaları haftalık 7.7 milyar fren yapan vatandaşın harcamaları son iki haftadır artmaya başladı. Kart harcaması 1-8 Mayıs haftasında 16 milyar lirayı geçti.

ADET OLARAK DA YÜZDE 41 YÜKSELİŞ

Merkez Bankası verilerine göre en ilginç ve göze çarpan rakam ise elektronik ve bilgisayar harcamalarında görüldü. Verilerden koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşın başta bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri ile televizyon olmak üzere elektronik malzemelerine akın ettiği ortaya çıktı. Öyle ki yapılan alışverişin hem tutarı hem sayısı büyük indirimlerin yapıldığı Efsane Cuma dönemindekini yakaladı. O hafta tüm kalemlerde bir artış olurken elektronik ve bilgisayar harcamasının bir anda 1.1 milyardan 1.6 milyar liraya, satış adeti olarak da 3.4 milyondan 4.8 milyona çıktı. Oransal olarak son 2 haftada tüm harcamalar yüzde 27.7 yükselirken elektronik ve bilgisayar yüzde 51 tırmandı. Alışveriş sayısı açısından da toplamda alışveriş adedi yüzde 15 artarak 79 milyondan 90 milyona çıkarken elektronik malzeme ve bilgisayar satın alımı yüzde 41 zıplayarak 3.4 milyondan 4.8 milyona ulaştı. Bu rakamlar büyük indirimlerle tüketicilerin ilgisinin çekildiği ve böylece büyük çaplı harcamaların yapıldığın Efsane Cuma rakamları ile hemen hemen aynı düzeyi işaret ediyor. Bu astronomik artışta öğrencilerin online eğitimi nedeniyle alınan bilgisayar ve parçalarının etkili olduğu biliniyor.

TOPLAM HACAMA 16 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Tarih Toplam haftalık harcama tutarı Elektronik eşya ve bilgisayar harcama tutarı Toplam haftalık harcama adedi Elektronik eşya ve bilgisayar satın alma adedi 23-06-2017 14.498.192 749.474 101.822.026 2.267.306 30-06-2017 12.432.416 584.300 87.833.032 1.813.751 07-07-2017 13.857.735 772.923 93.202.303 2.184.366 14-07-2017 13.793.150 713.178 96.324.251 2.194.196 21-07-2017 13.867.474 714.150 96.786.510 2.123.896 28-07-2017 14.768.805 687.950 95.406.990 2.021.890 04-08-2017 14.601.186 684.429 94.181.629 1.987.536 11-08-2017 13.877.709 724.020 95.318.170 2.118.107 18-08-2017 14.857.186 751.581 97.947.922 2.270.317 25-08-2017 14.926.414 756.791 96.706.539 2.190.897 01-09-2017 12.971.253 644.167 95.457.205 1.892.965 08-09-2017 12.128.103 584.813 93.075.408 2.085.978 15-09-2017 14.720.508 813.323 95.832.551 2.375.363 22-09-2017 14.242.827 815.429 98.642.016 2.388.598 29-09-2017 15.029.093 899.291 96.126.914 2.416.420 06-10-2017 14.231.532 836.933 95.418.674 2.358.071 13-10-2017 13.652.401 759.346 98.439.873 2.418.482 20-10-2017 13.938.028 748.990 99.601.007 2.333.613 27-10-2017 13.997.035 785.200 96.512.148 2.275.373 03-11-2017 14.098.488 756.469 94.434.177 2.205.136 10-11-2017 13.556.635 692.262 95.427.158 2.165.779 17-11-2017 13.904.663 782.251 100.418.820 2.447.506 24-11-2017 14.220.108 966.135 101.546.573 2.862.056 01-12-2017 15.974.751 825.551 99.542.434 2.406.682 08-12-2017 13.695.456 715.911 97.793.443 2.206.714 15-12-2017 14.218.222 782.329 105.110.710 2.633.085 22-12-2017 14.454.573 866.002 104.395.241 2.735.597 29-12-2017 16.203.447 946.037 106.560.135 2.747.744 05-01-2018 13.278.392 755.163 101.325.207 2.453.007 12-01-2018 12.928.708 689.239 98.377.259 2.505.165 19-01-2018 13.649.444 724.105 99.917.840 2.529.206 26-01-2018 14.049.236 742.434 98.992.820 2.476.520 02-02-2018 16.340.048 738.476 99.910.974 2.335.385 09-02-2018 13.760.927 715.592 96.968.637 2.426.625 16-02-2018 14.448.922 794.807 106.204.600 2.781.608 23-02-2018 13.978.653 765.908 103.364.461 2.547.862 02-03-2018 15.169.181 776.073 100.752.483 2.471.762 09-03-2018 14.233.020 734.740 103.390.678 2.514.582 16-03-2018 15.056.120 787.598 111.256.584 2.629.377 23-03-2018 14.734.603 767.770 108.141.630 2.471.777 30-03-2018 16.073.939 782.295 104.179.316 2.439.268 06-04-2018 15.356.399 745.582 106.268.440 2.370.574 13-04-2018 15.361.725 778.724 111.742.600 2.675.252 20-04-2018 15.729.235 785.563 114.022.361 2.642.681 27-04-2018 15.295.809 755.642 111.081.395 2.435.610 04-05-2018 16.001.195 783.479 108.927.365 2.417.925 11-05-2018 16.157.906 873.110 113.539.738 2.905.072 18-05-2018 16.516.332 887.874 116.752.352 2.945.408 25-05-2018 15.138.401 837.477 103.642.226 2.547.521 01-06-2018 17.731.692 847.471 105.225.232 2.559.339 08-06-2018 15.718.483 814.122 107.959.569 2.582.901 15-06-2018 16.497.562 809.266 119.932.711 2.613.996 22-06-2018 15.262.723 796.792 101.127.952 2.552.304 29-06-2018 16.893.907 821.693 105.936.804 2.413.901 06-07-2018 16.968.773 831.723 108.241.647 2.421.571 13-07-2018 17.022.373 863.299 111.902.630 2.581.834 20-07-2018 17.116.969 832.654 112.791.194 2.538.388 27-07-2018 17.077.004 810.126 109.350.198 2.390.235 03-08-2018 18.875.181 873.541 109.781.228 2.445.283 10-08-2018 15.110.074 749.592 110.190.864 2.637.074 17-08-2018 19.747.094 1.019.843 115.149.213 2.692.119 24-08-2018 11.422.371 467.318 94.957.818 1.493.504 31-08-2018 18.742.586 881.482 100.937.846 2.298.590 07-09-2018 18.295.469 858.545 103.186.697 2.323.600 14-09-2018 17.930.623 908.123 107.528.851 2.601.469 21-09-2018 18.081.411 903.865 112.333.374 2.571.874 28-09-2018 17.645.937 857.394 107.302.224 2.455.530 05-10-2018 17.366.096 831.744 106.940.646 2.481.755 12-10-2018 23.445.630 1.832.494 110.096.553 2.528.397 19-10-2018 24.369.424 1.782.298 112.803.541 2.613.672 26-10-2018 16.008.573 785.766 108.866.611 2.440.007 02-11-2018 16.469.750 776.209 106.935.119 2.263.896 09-11-2018 15.767.473 752.073 108.118.047 2.384.693 16-11-2018 16.564.839 983.399 113.009.946 3.005.841 23-11-2018 16.999.930 1.220.125 115.118.316 3.289.979 30-11-2018 17.873.045 923.120 109.616.750 2.615.112 07-12-2018 15.582.086 753.616 106.404.120 2.308.482 14-12-2018 15.696.829 796.410 112.219.033 2.580.855 21-12-2018 16.469.321 875.724 115.844.771 2.708.115 28-12-2018 17.567.538 985.495 114.878.708 2.671.873 04-01-2019 15.138.265 840.397 103.949.636 2.301.847 11-01-2019 14.632.921 647.147 104.782.764 2.307.253 18-01-2019 15.639.667 739.818 111.518.642 2.561.351 25-01-2019 15.604.400 730.525 108.558.230 2.403.914 01-02-2019 17.897.675 740.923 108.730.052 2.328.001 08-02-2019 15.553.235 731.513 104.824.829 2.468.537 15-02-2019 16.305.361 848.907 114.066.181 2.827.260 22-02-2019 16.663.815 809.880 113.549.700 2.667.410 01-03-2019 17.550.889 813.698 110.112.975 2.563.273 08-03-2019 16.891.920 814.906 113.735.785 2.617.151 15-03-2019 17.191.090 874.423 119.720.539 2.888.618 22-03-2019 17.485.171 911.935 118.812.840 2.735.383 29-03-2019 18.139.995 917.357 113.629.592 2.630.679 05-04-2019 17.017.363 795.473 109.971.067 2.482.670 12-04-2019 15.656.027 715.663 106.189.318 2.559.627 19-04-2019 17.754.901 832.930 119.869.336 2.750.955 26-04-2019 17.567.231 806.307 117.547.854 2.561.992 03-05-2019 18.925.579 853.601 117.536.258 2.518.560 10-05-2019 16.504.770 833.075 104.368.259 2.753.075 17-05-2019 15.092.582 797.349 99.771.563 2.813.611 24-05-2019 17.843.058 815.968 117.015.967 2.654.973 31-05-2019 21.542.780 865.228 123.109.010 2.516.206 07-06-2019 13.848.551 504.286 109.182.088 1.678.818 14-06-2019 19.471.469 959.087 119.834.938 2.839.052 21-06-2019 20.238.127 1.028.168 125.631.272 2.849.001 28-06-2019 20.049.931 1.048.928 120.166.003 2.642.795 05-07-2019 19.689.565 1.001.386 114.607.743 2.564.423 12-07-2019 19.422.471 878.218 119.292.389 2.705.244 19-07-2019 18.610.377 821.662 113.579.977 2.484.103 26-07-2019 19.473.460 865.044 117.287.344 2.554.489 02-08-2019 21.196.251 900.885 115.716.964 2.527.847 09-08-2019 20.163.859 926.220 119.963.129 2.606.280 16-08-2019 14.348.397 624.308 99.715.449 1.931.717 23-08-2019 19.438.102 937.218 108.258.882 2.625.346 30-08-2019 19.063.007 945.629 109.772.657 2.518.362 06-09-2019 19.771.145 940.158 110.685.159 2.621.563 13-09-2019 20.017.625 1.007.200 120.287.530 2.968.700 20-09-2019 17.689.804 884.535 108.137.602 2.740.329 27-09-2019 19.044.137 951.842 117.128.882 2.776.902 04-10-2019 19.367.708 939.973 113.666.267 2.662.538 11-10-2019 17.547.940 893.779 110.243.491 2.658.229 18-10-2019 15.788.852 869.431 103.536.793 2.794.609 25-10-2019 19.097.062 1.031.634 120.555.099 2.862.762 01-11-2019 18.583.947 944.188 115.775.898 2.582.435 08-11-2019 17.894.555 905.710 113.853.606 2.700.424 15-11-2019 19.706.115 1.483.090 124.759.492 4.586.733 22-11-2019 19.161.901 1.375.667 123.707.045 3.819.160 29-11-2019 21.650.143 1.793.466 126.149.576 4.996.927 06-12-2019 19.407.503 1.068.387 116.870.509 3.036.717 13-12-2019 18.093.482 932.265 120.205.853 2.897.581 20-12-2019 19.446.629 1.041.408 127.392.190 2.967.719 27-12-2019 19.601.459 1.129.179 124.267.470 2.923.874 03-01-2020 19.515.590 1.165.545 123.823.237 2.780.441 10-01-2020 17.752.033 950.176 117.602.613 2.822.651 17-01-2020 18.883.294 1.019.472 124.023.561 3.007.154 24-01-2020 18.589.310 1.018.977 119.370.021 2.809.050 31-01-2020 21.869.014 1.016.173 116.855.739 2.704.177 07-02-2020 18.674.318 1.064.681 114.932.912 2.990.924 14-02-2020 18.649.572 1.139.499 121.422.636 3.213.049 21-02-2020 19.722.994 1.120.525 126.859.735 3.113.379 28-02-2020 20.231.057 1.133.326 127.465.076 3.007.721 06-03-2020 20.650.472 1.126.628 129.569.368 3.012.952 13-03-2020 21.272.308 1.211.669 142.984.665 3.568.092 20-03-2020 19.568.916 1.160.668 123.158.823 3.147.373 27-03-2020 13.497.929 986.880 82.635.802 2.866.799 03-04-2020 14.123.457 1.079.603 80.249.550 3.250.174 10-04-2020 13.488.741 1.148.643 82.659.315 3.641.302 17-04-2020 15.236.343 1.257.776 89.523.323 3.812.357 24-04-2020 12.965.924 1.110.625 78.260.456 3.440.774 01-05-2020 15.262.968 1.253.401 79.673.321 3.659.755 08-05-2020 16.558.922 1.667.743 90.203.261 4.854.327