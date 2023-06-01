Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Elçin Sangu, 'Jekyll and Hyde'den ayrıldı - Magazin haberleri

Elçin Sangu, 'Jekyll and Hyde'den ayrıldı

Elçin Sangu, bir süredir başrolünde yer aldığı 'Jekyll and Hyde' adlı müzikalden ayrıldığını duyurdu

Giriş: 01.06.2023 - 09:06 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 37 yaşındaki Elçin Sangu, bir süredir Hayko Cepkin ile başrollerini paylaştığı 'Jekyll and Hyde' adlı müzikalde 'Lucy Harris' karakterine hayat veriyordu.

  • Ünlü oyuncu, müzikalden ayrıldığını açıkladı. 

  • "BENİMLE OLAN YOLCULUĞU SON BULDU"

    Konuyla alakalı açıklamada bulunan Sangu, şunları söyledi: Bir süredir içinde bulunduğum ve çok mutlu olduğum 'Jekyll and Hyde' müzikalinin zamanlamalarımız uyuşamadığı için benimle olan yolculuğu son buldu. Bu zamana kadar yanımda olan ve sahnede yaşadığım duyguları benimle paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle buna vesile olan Hayko Cepkin ve Feri Güler; iyi ki hayatıma dâhil olmuşsunuz. Sizi çok ayrı seviyorum ve tabii ki kocaman aile olduğum ekibim... Hepinizi çok ama çok seviyorum. Yolunuz hep başarılarla dolu ve açık olsun.

    Fotoğraflar: Instagram

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.