Elazığ’da suların çekilmesiyle ortaya çıktı

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Şeyh Hasan köyünün Uzunoklar mezrasında bulunan Selçuklu ve Osmanlı mezarlıkları, 1987 yılında yapılan Keban Barajı'nın ardından suların altında kalmıştı.

İHA'nın haberine göre son dönemde yaşanan hava sıcaklıklarının ardından suların çekilmesi ile tarihi mezarlıklar yeniden gün yüzüne çıktı.

Tarihi mezarlıkların üzerinde bulunan yazılar Fırat Üniversitesi Sanat ve Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Korkmaz Şen tarafından Osmanlıcadan Türkçeye çevrilmişti.

Mezarlık alanındaki saç örgülü mezar taşları ile Davut yıldızı ve Süleyman mühürlü mezar taşları oldukça ilgi çekiyor.