Elazığ bayram namazı saati 2025: Elazığ'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Diyanet bayram namazı saatleri il il belli oldu. Elazığ'da ikamet eden vatandaşlar Elazığ bayram namazı saati 2025 için araştırmalara başladı. Arefe günü ardından bayram namazına yetişme telaşı yaşanacak. İslam alemi 30 Mart Pazar günü yani Ramazan Bayramı'nın 1. gününde camilerin yolunu tutacak. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen Müslümanlar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Elazığ'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunacak? İşte, Diyanet ile Elazığ bayram namazı vakti 2025…
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Elazığ bayram namazı saati 2025 Ramazan Bayramı için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için bayram namazı vakitlerini paylaştı. Bayramın ilk sabahında kılınacak namaz için geri sayım devam ederken yaşadıkları ilin namaz saatini öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Vakitler ilçe ilçe değişiklik gösterirken namazı kaçırmak istemeyenler tam vakti öğrenmek için ‘’Elazığ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile 2025 Elazığ bayram namazı vakti…
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ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025
Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakti bilgisini paylaştı:
Buna göre, Ramazan Bayramı namazı Elazığ’da saat 06.41'de kılınacak.
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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
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Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
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Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden
(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.
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