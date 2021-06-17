ELAZIĞ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Elâzığ ili, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümü'nde yer almaktadır. 9.153 km²yi bulan yüz ölçümü ile Türkiye topraklarının %1,2’sini oluşturmaktadır. 38°30' ile 40°0'21'' doğu boylamları, 38°0'17'' ile 39°0'11'' kuzey enlemleri arasında kalan il, doğudan Bingöl, kuzeyden (Keban Baraj Gölü aracılığı ile) Tunceli, batı ve güneybatıdan (Karakaya Baraj Gölü aracılığıyla) Malatya, güneyden ise Diyarbakır illerinin arazileri ile çevrilidir. İl, merkez ilçe ile birlikte 11 ilçe, 537 köy ve 709 mezra yerleşmesinden oluşmaktadır.
ELAZIĞ'IN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
Elazığ 1 merkez İlçe ve 10 İlçe olmak üzere 11 İlçe' ye sahiptir. Doğusunda; Karakoçan, Palu, Kovancılar,Arıcak, Batısında ; Baskil, Güneyinde; Sivrice Maden, Alacakaya, Kuzeyinde ise Ağın ve Keban yer alır.Daha önceleri Elazığ iline bağlı olan Pertek ve Çemişgezek İlçeleri Fırat nehrinin diğer kıyısında kaldıkları için Tunceli iline bağlanmışlardır.
Ağın
Alacakaya
Arıcak
Baskil
Karakoçan
Keban
Kovancılar
Maden
Palu
Sivrice
ELAZIĞ'IN PLAKASI: 23
ELAZIĞ'DA GEZİLECEK YERLER
Harput Buzluk Mağarası
Hazar Gölü Plajı
Elazığ Kapalı Çarşı
Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi
Kömürhan Köprüsü
Harput Kalesi
Hazarbaba Kayak Merkezi
Karakoçan Golan Kaplıcaları
ELAZIĞ'IN YÖRESEL YEMEKLERİ NELERDİR?
Gömme (Kömme) Börek
Sırın
Muhaşerli Köfte
İşkene (işgene)
İçli Köfte.
Mumbar (Bumbar) Dolması
Kaburga Dolması
Patila
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